HHB ve Ã‡HD'li avukatlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± 4. gÃ¼nÃ¼nde devam etti

HalkÄ±n Hukuk BÃ¼rosu ve KapatÄ±lan Ã‡aÄŸdaÅŸ HukukÃ§ular DerneÄŸi Ã¼yesi 17â€™si tutuklu 20 avukatÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 4. gÃ¼nÃ¼nde devam etti.

HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) ve KHK ile kapatÄ±lan ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) üyesi 17’si tutuklu 20 avukatÄ±n “örgüt üyeliÄŸi” ve “örgüt yöneticiliÄŸi" suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± dördüncü günde devam etti. DuruÅŸmada ilk olarak tutuklu avukat BarkÄ±n Timtik, savunma yaptÄ±. Ä°ddianameyi "sözde" olarak tanÄ±mlayan Timtik, “Bu iddianamenin amacÄ± avukatlÄ±ÄŸa don biçmektir. Ä°ddianame avukatlÄ±ÄŸa elbise dikemez, savcÄ± kendi iÅŸine baksÄ±n. HazÄ±rlanan iddianame ceza muhakemesine aykÄ±rÄ±dÄ±r. Bizim kendimizi ifade ÅŸekillerimizi dahi suçlama konusu haline getirmeye çalÄ±ÅŸan ideolojik ve siyasi bir saldÄ±rÄ± belgesidir. Mahkemeniz 512 sayfalÄ±k bu belgeyi kabul ederek aynÄ± amacÄ±n parçasÄ± ve ortaÄŸÄ±dÄ±r” dedi.

'BÄ°R CEHALET VAR KARÅžIMIZDA'

Timtik ÅŸöyle devam etti: "Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± görevini kamu adÄ±na kullanÄ±yorsa, kamu kimdir? Kamunun kelime anlamÄ± hep bir bütündür. SavcÄ± gerçekten kamu adÄ±na ve kamu yararÄ±na mÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor? Bu dava ve sözde iddianame tam da bu soruya cevap verecek türden. Öyle bir hukuk tanÄ±mazlÄ±k, öyle bir haddini bilmezlikle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ki evlere ÅŸenlik. Bizi serbest çalÄ±ÅŸmakla, baÄŸÄ±msÄ±z olmamakla suçluyor. HalkÄ±n hak mücadelesinin devlete karÅŸÄ± verildiÄŸini, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n devlete baÄŸlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±m, avukatlarÄ±n müvekkillerinin hak ve özgürlüklerinden yana taraf olduÄŸunu bilmeyen bir cehalet karÅŸÄ±mÄ±zdaki. Üstelik savcÄ± kendi bilmezliÄŸine suç elbisesi giydirip karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘HERKES TERÖRÄ°ST DENÄ°LÄ°YOR’

Timtik, ülkede iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilere, kamu emekçilerine, iÅŸkence gören devrimcilere, konutu yÄ±kÄ±lan yoksullara varÄ±ncaya kadar herkese "terörist" denildiÄŸini aktardÄ±.

Mahkeme heyeti ise, "Avukatlar cezaevleri ile örgüt arasÄ±nda iletiÅŸim mi kuruyor?" diye sordu. Timtik soruya, “Cezaevlerine girerken aranÄ±yoruz. GörüÅŸme odalarÄ±nda dinleme cihazlarÄ± olabilir. Böyle bir ÅŸey mümkün deÄŸil. GeçmiÅŸteki hapishane modeli nasÄ±ldÄ± bilmiyorum ben hep F Tipi cezaevlerine gittim. Böyle bir ÅŸey olsa tespit edilirdi. AyrÄ±ca tutsaklarda bir ÅŸey çÄ±karamaz koÄŸuÅŸlarÄ±ndan” diye yanÄ±t verdi. ArdÄ±ndan savunma yapan avukat Aycan Çiçek, halkÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± için tutuklu olduklarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ddianamede kendisiyle ilgili suçlamalara deÄŸinen Çiçek, “Ä°ddianamede Berkin Elvan için yapÄ±lan eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m yazÄ±yor. Ben Berkin için eyleme katÄ±lmadÄ±m. Berkin’in avukatÄ± olarak yüzlerce açÄ±klama yaptÄ±m” dedi.

'ERDOÄžAN DÄ°YÄ°NCE ALA ÇÄ°ÇEK DEYÄ°NCE...'

Ä°ddianamede yer alan Filistin’e ve Soma’ya gittiÄŸine iliÅŸkin iddialara yanÄ±t getiren Çiçek, “Evet Filistin’e ve Soma’ya gittim. Recep Tayyip ErdoÄŸan ‘Filistinli kardeÅŸim’ deyince ne ala, Aycan Çiçek deyince terörist. Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda doktorlarÄ±n olduÄŸu bir heyetle beraber Filistin’e gittik. Ben buradaki çocuklar nasÄ±l ölmesin diyorsam Filistin’deki çocuklarda ölmesin diyorum. CumhurbaÅŸkanÄ± için Filistinli çocuk Ahed kahramandÄ±. Ama kapÄ±sÄ±nÄ±n önünde vurulan Berkin teröristi. Bizler ikisini de çok seviyoruz ikisi de ölmesin diyoruz” ifadesinde bulundu.

Soma katliamÄ±nÄ± duyar duymaz yola çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± da sözlerine ekleyen Çiçek, "Suçlamalarda örgütün böyle olaylara gönderildiÄŸi yazÄ±yor. Böyle bir olaya gitmek için talimata gerek yok. Nereye gidip gidemeyeceÄŸimi aklÄ±m kesiyor. O günde, o günden sonra da SomadaydÄ±k” diye konuÅŸtu.

'HEP DÄ°RENÄ°ÅžTEYDÄ°K'

AvukatlarÄ±n adliyelerde, sokaklarda iÅŸkenceye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, katledildiÄŸini dile getiren tutuklu Avukat Åžükriye Erden de, “Bir kÄ±sÄ±m meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z yargÄ±landÄ±klarÄ± dosyalardan cezalar aldÄ±. Çok sevdikleri vatanlarÄ±nÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±. 2000’li yÄ±llarda ise Trabzon'da Rize'de linç politikalarÄ± uygulanÄ±yordu. 2010 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde ise toplu avukat gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. 50 avukat gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 36 arkadaÅŸÄ±mÄ±z tutuklandÄ±. Yine biz onlarÄ±n da avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±k. Sevgili dostumuz Tahir Elçi katledildi. Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda avukat arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tutuklandÄ±. YapraÄŸÄ±n kÄ±pÄ±rdamadÄ±ÄŸÄ± dönemde bizler hep direniÅŸteydik” dedi.

'TUTUKLANACAÄžIMIZ BELLÄ°YMÄ°Åž'

12 Eylül 2017 yÄ±lÄ±nda ise iÅŸkenceyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Erden ÅŸöyle devam etti: “TutuklandÄ±ktan bir gün sonra Silivri Cezaevi’nden sürgün edildik. GitmediÄŸim hapishane yoktu ancak Karabük’te bir F Tipi cezaevi olduÄŸunu bilmiyorduk. Cezaevine bir girdik çok kötü durumdaydÄ±. Daha yeni boya vs. yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Cezaevi yönetimine durumu anlattÄ±k. Bizlere, ‘GeleceÄŸinizi üç önce duyduk. Sizler için oda yaptÄ±rdÄ±k’ dediler. Biz emniyetteyken tutuklanacaÄŸÄ±mÄ±z ve hangi mahkemeye götürüleceÄŸimiz belliymiÅŸ. TutuklanmamÄ±zÄ±n ardÄ±ndan da saldÄ±rÄ±lar devam etti. Büromuzda avukat kalmamasÄ±na raÄŸmen büronun üç gün içerisinde sekiz defa basÄ±ldÄ±,komÅŸularÄ±n evine de operasyon düzenlendi. Büromuzda ne bulundu? Hiçbir ÅŸey. AvukatlÄ±k bürosunda ne bulunur. Avukat. Bizleri adliyelerde, sokaklarda, evlerimizde, hastanelerde mücadele ederken bulabilirlerdi.”

Cezaevinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da aktaran Erden, “Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kolu kÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavisi engellendi. Bu sorunu çözmek için barolar ve avukatlar araya girdi ancak talimat büyük yerden gelmiÅŸ olacak ki bir geliÅŸme olmadÄ±. Çok sayÄ±da hapishanede tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za disiplin cezalarÄ± verildi. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tek kiÅŸilik hücrelerde tuttular. Tecridin iÅŸkence olduÄŸunu belirtmek için yedi günlük açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±k. Tüm bunlarla beraber mahkemeniz bize SEGBÄ°S dayattÄ±. Direnerek bunu da kazandÄ±k” ifadelerini kullandÄ±.

'RAHATSIZ EDEN AVUKATLIK PRATÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDÄ°R'

“Sizleri rahatsÄ±z eden avukatlÄ±k pratiÄŸimiz” diyen Erden, "Halk kimdir? AnamÄ±z babamÄ±z kardeÅŸimizdir. EmeÄŸiyle geçinenlerdir. Bir avuç burjuvanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndakilerdir. Bizler halkÄ±n avukatlarÄ±yÄ±z. MaÄŸdurlarÄ±n, mazlumlarÄ±n, sendikalarÄ± basÄ±lan, iÅŸi emeÄŸi için direnen iÅŸçilerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. OHAL ile içinden atÄ±lan kamu emekçilerinin, Nuriye ve Semih’in avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Bu güzel ülke için çevre davalarÄ±nÄ± takip ediyor, maÄŸdur ailelerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Emperyalizme karÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k faÅŸizme karÅŸÄ± demokrasi mücadelesi veren devrimcilerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Bizlerde her gün daha devrimcileÅŸerek yapÄ±yoruz avukatlÄ±ÄŸÄ±. HalkÄ±n avukatÄ± olmanÄ±n bedelleri vardÄ±r. AvukatlÄ±k pratiÄŸimizi her geçen gün daha da halktan yana yapmaya çabalÄ±yoruz” ifadesinde bulundu.

'BÄ°ZÄ° CEZALANDIRMAK Ä°ÇÄ°N KIZIMI TUTUKLADINIZ'

Erden, avukatlarÄ±n aileleriyle de terbiye edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bizi cezalandÄ±rmak için kÄ±zÄ±mÄ± tutukladÄ±nÄ±z. Kendi burjuva hukukunuzdan dahi vazgeçtiniz, klan hukuku uyguladÄ±nÄ±z. Sizin hesabÄ±nÄ±z benimle. Bana olan nefretinizi dindirmediniz. Bana çok ceza verecek komployu kuramadÄ±nÄ±z. Ä°ntikamÄ±nÄ±zÄ± böyle almaya çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Eli kanlÄ± haydutlar gece 02.00’de eve girerek kÄ±zÄ±mÄ± aldÄ±” diye konuÅŸtu.

SAVCI KÄ°RAZ OLAYI ÖLDÜRÜLMESÄ° OLAYI

Erdem, SavcÄ± Kiraz'Ä±n öldürülmesi olayÄ±na iliÅŸkin de ÅŸunlarÄ± söyledi: "Kininiz bana yönelttiÄŸiniz ama bir türlü irtibatlandÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iddialarÄ±nÄ±zdandÄ±r. SavcÄ±nÄ±zÄ±n en çok sorduÄŸu soru Mehmet Selim Kiraz'Ä±n öldürülmesi eylemidir. Bir kez de benim aÄŸzÄ±mdan dinleyin, biz de tarihe not düÅŸmeye çalÄ±ÅŸalÄ±m. HakkÄ±mdaki haberlerde 08.30'da girdiÄŸim, silahlarÄ± soktuÄŸum keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±m söyleniyor. Oysa adliyeye 09.30'da geldim. 13. ve 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde duruÅŸmam vardÄ±. AynÄ± gün ÇHD'nin basÄ±n açÄ±klamasÄ±na katÄ±ldÄ±m. Kaleme gittim, adliyeden çÄ±kacakken telefonum çaldÄ±. Telefonu açtÄ±m bakmadan, BaÅŸsavcÄ±vekili Hasan BölükbaÅŸÄ± aradÄ±. 'Arabulucu olmanÄ±z için rica ediyoruz' dedi. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±m, ben ne anlarÄ±m dedim. ArkadaÅŸlara ben asla yapamam dedim. Ben yapamam derken SavcÄ± Bey bir daha aradÄ± ve beni bizzat kendisi aldÄ±, ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Israrla beni yukarÄ± çÄ±karmak istedi. 'Baro baÅŸkanÄ± gelecek, Sezgin TanrÄ±kulu gelecek' dedi. Birlikte baro odasÄ±na girdik, ÇHD'li arkadaÅŸlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bütün hikaye bundan ibaret ama bugün karÅŸÄ±ma böyle iddialar çÄ±karÄ±lÄ±yor. Siz zorla müdahil ettirip, sonra beni yargÄ±lama ve gardiyanlarÄ±n dahi önyargÄ±sÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz. Siz kÄ±zÄ±mÄ± dahi bu sebeple tutukluyorsunuz. Åžimdi soruyorum size, hapishanede bana soruyorlar SavcÄ± ile ne alakan var diye gardiyanlar? Bana bunu açÄ±kça sormuyorsunuz ama polisin de benimle derdi bu konu. Bu yüzden benden intikam almak istiyorlar. Her tarafÄ±n kasklÄ±, çevik kuvvet, terörle mücadele ÅŸubesi polisleriyle dolu bir ortamda Ebru hanÄ±mÄ± yalnÄ±z kalmak istemediÄŸim için yanÄ±ma geçirdim. GörüÅŸmeleri hep gözetim altÄ±nda, ses kaydÄ±yla yaptÄ±m. Bir ÅŸey olsa çoktan önüme çÄ±kardÄ±. Sezgin TanrÄ±kulu'ya ulaÅŸmak için CHP Genel Merkezi'ni aradÄ±k ama gelmedi. Yani Ümit Hoca, biz ve Ebru ile polis ve savcÄ± gözetiminde görüÅŸmeleri yaptÄ±k. Ä°kinci çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her taraf kabloydu, içerideki insanlarÄ±n artÄ±k yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m. Bizim görevimiz neydi derseniz, taraflarÄ±n dediklerini birbirlerine aktardÄ±k. Derken silah sesleri baÅŸladÄ±, ateÅŸ edildi, biz öyle kaldÄ±k. SoruÅŸturma savcÄ±sÄ± o gün bize gelip 'Üçüne de yazÄ±k oldu' dedi. EÄŸer baro baÅŸkanÄ± orada olmasaydÄ±, biraz tanÄ±yorsak polisi biz orada eylemlerin hem faili, hem de katledilenlerinden olurduk. Bugünün savcÄ±larÄ± olsaydÄ± biz eylemin hem faili, hem katledilenleri olurduk. DÄ±ÅŸarÄ±da baro baÅŸkanÄ±mÄ±z görmüÅŸ, Mehmet Selim Kiraz'Ä±n eÅŸi tek baÅŸÄ±na aÄŸlÄ±yordu. O kadÄ±na nasÄ±l sahip çÄ±kmadÄ±nÄ±z, nasÄ±l yalnÄ±z bÄ±raktÄ±nÄ±z? NasÄ±l bir meslek grubusunuz? Bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z her anÄ±nda yanÄ±ndaydÄ±, bizim mesleÄŸimiz böyledir. Medyada, çatÄ±ÅŸmada vurulan bir kadÄ±n diye benim fotoÄŸrafÄ±m kullanÄ±lÄ±yor. Ertesi gün savcÄ± beye gittim Özgür YÄ±lmaz ile vermek istediÄŸimi söyledim. Ä°fade için 2 saat kapÄ±sÄ±nda bekledim. Ertesi gün de sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmak için baÅŸvurduk. SavcÄ±ya, 'Sokakta beni infaz ederler, çocuklarÄ±ma kim bakacak.' dedim. Tüm bunlara raÄŸmen bugün yine karÅŸÄ±ma çÄ±kÄ±yor bu olay. Bu iddianameyi bir hukukçunun yazmasÄ± mümkün deÄŸil. Benim kÄ±zÄ±m iktisatçÄ±, 2 yÄ±l adalet okudu, buraya getireyim daha güzel iddianame yazar."

Erdem'in savunmasÄ± ardÄ±ndan mahkeme heyeti, duruÅŸmaya katÄ±lacaklarÄ±n kalabalÄ±k olabileceÄŸi ihtimalini deÄŸerlendirerek, duruÅŸmanÄ±n yarÄ±nki celsesini Silivri'deki duruÅŸma salonunda görülmesine karar verdi.

DURUÅžMA SÄ°LÄ°VRÄ°'DE GÖRÜLECEK

Avukatlar ise, karara itiraz ederek duruÅŸmanÄ±n aynÄ± yerde görülmesini talep etti. AvukatlarÄ±n itirazÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek için mahkeme heyeti duruÅŸmaya ara verdi. Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸmanÄ±n yarÄ±n Silivri'de görülmesine karar verildi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 21:44

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