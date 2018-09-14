Lemur Dergi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni: Dijital yayÄ±nlar daha avantajlÄ±

Lemurâ€™un Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Arda Ã–zgÃ¼ven, 'Matbu derginin masraflarÄ± dijitali avantajlÄ± hale getirdi. Elektronik mecraya geÃ§iÅŸ artacak' diyor.

Özlem ERTAN

Teknolojinin gün geçtikçe geliÅŸmesi ve gerek kaÄŸÄ±t gerekse matbaa masraflarÄ±nÄ±n artmasÄ±, internet dergiciliÄŸinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±na zemin hazÄ±rladÄ±. Ä°nternet üzerinden yayÄ±n yapan, ücretsiz olarak okunabilen ve bilgisayara ya da mobil cihazlara indirilebilen Lemur Dergi’yi özellikle edebiyat meraklÄ±larÄ± takip ediyor. Ayda bir yayÄ±nlanan Lemur Dergi’de özgün öyküler ve yazÄ±lar okuyabilir, önemli çizerlerin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takip edebilirsiniz.

Derginin Genel YayÄ±n Yönetmeni Arda Özgüven, Jules Verne romanlarÄ±nÄ± okumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± çocukluk yÄ±llarÄ±ndan beri edebiyata ilgi duyuyor. 2012’de Birçok Ben adlÄ± bir kitabÄ± da yayÄ±mlanan Özgüven, aynÄ± zamanda yerel basÄ±nda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bir gazeteci. Ekibiyle birlikte Türkiye’nin en çok okunan internet dergilerinden Lemur’u hazÄ±rlayan Arda Özgüven’le konuÅŸtuk.

Lemur Dergi ne zamandan beri çÄ±kÄ±yor? Ä°çeriÄŸi ve çizgisi hakkÄ±nda neler söyleyebilirsiniz?

Lemur, 2016’da yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. Ancak temelleri 2012’de kurduÄŸum Felsebiyat isimli internet dergisi ile atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Edebiyat ve sanat gibi pek çok önemli konuya deÄŸiniyoruz. FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zla güzelleÅŸmek ve daha güzel bir çizgi yakalamak için emek harcÄ±yoruz.

Derginin sloganÄ± “Lemur! Hani maymuna benzeyen hayvan”. Neden Lemur adÄ±nÄ± seçtiniz?

Kapak çizerliÄŸimizi yapan dostum Efecan Sezer ile oturup konuÅŸtuktan sonra lemuru logo olarak seçmeye karar verdik. Lemurun kelime anlamÄ± “gecenin ruhu”. Gerek gözlerinin iriliÄŸi ve parlaklÄ±ÄŸÄ± gerekse attÄ±ÄŸÄ± keskin çÄ±ÄŸlÄ±klarla ormanda kendini diÄŸer hayvanlar arasÄ±nda hemen belli eder. Beni en çok çeken özelliÄŸi de buydu aslÄ±nda. Birisinin ormanÄ±, çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile kendine getirmesi gerekiyordu. LemurlarÄ±n bir diÄŸer ilginç özelliÄŸi de anaerkil olmalarÄ±. Bizim editör ekibimiz de kadÄ±nlardan oluÅŸuyor. Çünkü çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n kadÄ±nlar için gittikçe daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bugünlerde, yeni kadÄ±n editörler yetiÅŸmesine destek olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Lemur Dergi Genel YayÄ±n Yönetmeni Arda Özgüven (FotoÄŸraf: Arda Özgüven)

Ä°nternet dergiciliÄŸi yapmanÄ±n avantajlarÄ± ve dezavantajlarÄ± neler? Ä°nternet dergiciliÄŸinin matbu dergicilikten farkÄ± nedir?

Matbu derginin artan masraflarÄ± ÅŸu günlerde dijital yayÄ±nlarÄ± daha avantajlÄ± hale getirdi diyebilirim. GörünüÅŸe göre bu durum, elektronik mecraya geçiÅŸi artÄ±racak gibi. Maliyet ve daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ikisi arasÄ±nda büyük bir fark yok aslÄ±nda. Dijital yayÄ±ncÄ±lÄ±k da çok büyük emek gerektiriyor. Ä°nternet dergiciliÄŸinin en büyük dezavantajÄ± ise okurun, dergiyi kokusunu duyarak okuyamamasÄ±. Ä°nsanlarÄ±n alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu kaÄŸÄ±t kokusunu ve o rahatlÄ±ÄŸÄ± henüz insanlara sunamasak da onlara iyi içerikler üretmek için en az matbu dergiler kadar yoÄŸun çalÄ±ÅŸÄ±yoruz diyebilirim.

Görme engelliler için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sesli projeden bahsedebilir misiniz?

Bu tür projelere destek olmak bana huzur veriyor aslÄ±nda. Pek çok güzel proje gerçekleÅŸtirdik. Otizmli dostlarla ve büyük kuruluÅŸlarla insanlÄ±ÄŸa güzel ÅŸeyler sunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. ‘KonuÅŸan Lemur’ sesli kütüphane de bunlardan biri. “Bizi neden göremeyenler de takip etmesin ki?” dedik ve gönüllü ekibimiz tarafÄ±ndan seslendirilen öykü ve ÅŸiirlerimizi hem YouTube hem de internet sitemiz üzerinden, ücretsiz olarak yayÄ±mlamaya karar verdik.

Peki, edebiyatla bundan sonraki iliÅŸkiniz dergicilik üzerinden mi devam edecek yoksa baÅŸka projeleriniz de var mÄ±?

YakÄ±n zamanda bir roman kaleme aldÄ±m, ÅŸimdilik yayÄ±nevinde beklemede. Kurgusunu bitirdiÄŸim birkaç kitap dosyasÄ±nÄ± hazÄ±rlamaya devam ediyorum. Dergicilik benim için büyük bir tutku ama en büyük hayalim, imzamÄ± taÅŸÄ±yan bir tiyatro oyununu en arka sÄ±radan izleyip, salondan sessizce ayrÄ±lmak...

Lemur’u basÄ±lÄ± hale getirmeyi düÅŸünüyor musunuz?

Ekonomik çalkantÄ±lara raÄŸmen, Lemur’u basÄ±lÄ± görmek istiyorum. Bu iÅŸler büyük maliyetler barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Uygun bir sponsor bulursak ve okurumuzdan da talep gelirse, oturup dikkatli bir ÅŸekilde adÄ±m atmak taraftarÄ±yÄ±m.

Edebiyatseverler Lemur’a nasÄ±l ulaÅŸabilirler?

Bizi okumak isteyenler www.lemurdergi.com adresinden tüm sayÄ±larÄ±mÄ±za ücretsiz olarak ulaÅŸabilir ve sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±zdan bizi takip edebilirler. Biz onlar okusun diye ücretsiz yayÄ±n yapÄ±yoruz, onlar olmazsa iÅŸimizin pek tadÄ± olmazdÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 21:12

www.evrensel.net