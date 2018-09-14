â€˜FaturayÄ± Ã¶demeyeceÄŸizâ€™ diyen iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±rakacak

Ä°zmir Ä°ZENERJÄ°'de Ã§alÄ±ÅŸan ve Genel-Ä°ÅŸ Ã¼yesi iÅŸÃ§iler, krizin faturasÄ±nÄ±n emekÃ§ilere Ã¶detilmemesi iÃ§in eylÃ¼l ayÄ± sonunda yarÄ±m gÃ¼n iÅŸ bÄ±rakacak.

Metehan UD

Ä°zmir

Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 No’lu Åžube üyesi Ä°ZENERJÄ° iÅŸçileri, krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere ödetilmemesi için eylül ayÄ±nÄ±n son günlerinde yarÄ±m günlük iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapacak. Åžube, diÄŸer sendikalarÄ± da ortak mücadeleye çaÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± Ä°ZENERJÄ° ÅŸirketinde örgütlü DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 No’lu Åžube, temsilciler kurulunu geçtiÄŸimiz günlerde topladÄ±. FarklÄ± birimlerden gelen çok sayÄ±da iÅŸyeri temsilcisinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen toplantÄ±da gündem deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ± ve çeÅŸitli kararlar alÄ±ndÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ana gündemi yaklaÅŸan toplu iÅŸ sözleÅŸmesi ve ülke ekonomisinin kötü gidiÅŸatÄ± ve emekçilere yansÄ±masÄ± oldu.

ToplantÄ±da, krizlerin kapitalist sistemin can simidi olduÄŸu belirtilerek, krizleri çÄ±karanlarÄ±n patronlar olduÄŸu ancak faturayÄ± ödeyenlerin ise emekçiler olduÄŸu ifade edildi. Krizin her geçen gün daha da hissedilir hale geldiÄŸi, zamlar ve döviz kurundaki artÄ±ÅŸlardan dolayÄ± ücretlerin eridiÄŸi ve yaÅŸamÄ±n daha da çekilmez hale geldiÄŸi dile getirildi. Ä°ktidarÄ±n krizi gerekçe göstererek belediye ödeneklerinde yapacaÄŸÄ± kesintiler de gündeme geldi ve yaptÄ±rÄ±mÄ±n iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan kabul edilir bir yanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ToplantÄ±da eylül ayÄ± içerisinde yarÄ±m gün iÅŸ bÄ±rakma ve aralÄ±k ayÄ± içerisinde baÅŸlamasÄ± beklenen toplu iÅŸ sözleÅŸme görüÅŸmeleri öncesi taslaÄŸÄ±n, iÅŸyeri ve TÄ°S komiteleri oluÅŸturularak hazÄ±rlanmasÄ± kararlarÄ± alÄ±ndÄ±.

‘DÄ°ÄžER SENDÄ°KALARA ORTAKLAÅžTIRMA ÇAÄžRISI’

Evrensel’e açÄ±klamada bulunan Åžube BaÅŸkanÄ± Arif YÄ±ldÄ±z aldÄ±klarÄ± iÅŸ bÄ±rakma kararÄ±nÄ± diÄŸer ÅŸubelerle ortaklaÅŸtÄ±rmak istediklerini ifade ederek, “Çünkü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorun sadece bizim deÄŸil. 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda yaÅŸanan finansal krizden dolayÄ± maaÅŸlarÄ±mÄ±z erimiÅŸ oldu. Daha TÄ°S masasÄ±na oturmadan maaÅŸlarÄ±mÄ±zda 450-500 liralÄ±k gibi bir kayÄ±p oldu. Krizleri yaratanlar yüzde 1’dir ama faturayÄ± yüzde 99’a kesmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz de bir emek örgütü olarak kesinlikle buna kabul etmiyoruz, bu krizin faturasÄ±nÄ± biz ödemeyeceÄŸiz. Bu iÅŸ bÄ±rakma eylemi öncesinde iÅŸyerlerini de gezerek iÅŸçilerle, NasÄ±l bir mücadele verilmesi’ gerektiÄŸini konuÅŸuyoruz” dedi.

‘ÜLKEYÄ° UÇURUMDAN AÅžAÄžIYA SÜRÜKLÜYORLAR’

Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Arif YÄ±ldÄ±z (FotoÄŸraf: Evrensel)

YaÅŸanan krizin hükümetin içerideki ve dÄ±ÅŸarÄ±daki politikalarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±ldÄ±z ÅŸunlarÄ± söyledi: “Tek adam geldiÄŸinde her ÅŸeyin çözüleceÄŸini söyleyen AKP iktidarÄ± ülkeyi uçuracaÄŸÄ±z demiÅŸti, evet ÅŸu anda ülkeyi uçurumdan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru uçuyorlar. Büyük ÅŸirketlerin vergi borçlarÄ±nÄ± silen iktidar emekçilerden tasarruf bekliyor. Onlar kârlarÄ±na kâr katÄ±yor, ÅŸatafatlÄ± hayatlarÄ±nÄ± sürdürüyor. Önümüzde TÄ°S’ler var, krizle tehdit ederek sÄ±fÄ±r zam dayatmasÄ±nda bulunacaklardÄ±r. Hükümet milli ve yerli söylemleri ile insanlarÄ± kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor ama kendilerinin milli ve yerli olmadÄ±klarÄ±nÄ± 30 AÄŸustos resepsiyonunda sunulan meyvelerde gördük. Halk zaten asgari ücretle yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸarak fedakarlÄ±k yapÄ±yor. AsÄ±l fedakarlÄ±ÄŸÄ± kendileri yapsÄ±n. MaaÅŸlarÄ±ndan, kârlarÄ±ndan vazgeçsinler. Madem kriz var ülkede bu kadar ÅŸatafatlÄ± yatÄ±rÄ±mÄ±n, gereksiz saraylarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu düÅŸünmüyoruz.”

‘BÄ°Z SINIF KARDEÅžLERÄ°MÄ°ZLE AYNI GEMÄ°DEYÄ°Z’

‘AynÄ± gemideyiz’ söylemlerine de deÄŸinen YÄ±ldÄ±z, “Elbette aynÄ± gemide deÄŸiliz onlarla. Biz Süperpak iÅŸçileri ile aynÄ± gemideyiz, Flormar iÅŸçileri ile aynÄ± gemideyiz, fabrikasÄ±nÄ±n önünde toplusözleÅŸme hakkÄ± için direniÅŸ yapanlarla aynÄ± gemideyiz, sokakta mücadele verenlerle aynÄ± gemideyiz, kendi sÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimizle aynÄ± gemideyiz. Bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda gemiyi ilk onlarÄ±n terk edeceÄŸini biliyoruz” dedi.

‘SENDÄ°KALAR AYAÄžA KALKMIYORSA Ä°ÅžÇÄ°LER ZORLAMALI’

SendikacÄ±larÄ±n koltuk kaygÄ±larÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakarak mücadele hattÄ±nÄ± örmek ve önderliÄŸini yapmak zorunda olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen YÄ±ldÄ±z, “Emek örgütleri sokak ayaÄŸÄ±nÄ± örgütlemeli. Bunu sendikacÄ±lar yapmÄ±yorsa, oraya üye olan iÅŸçi zorlamalÄ±. Bugün sendikacÄ±lar koltuk kaygÄ±larÄ±ndan dolayÄ± yan yana gelemeyebilirler iÅŸçiler, alana, sokaÄŸa çaÄŸÄ±rmalÄ±. ‘Aman sokaÄŸa çÄ±kmayalÄ±m, iÅŸvereni, iktidarÄ± karÅŸÄ±mÄ±za almayalÄ±m’ tarzÄ± düÅŸünceleri bir kenara bÄ±rakarak sÄ±nÄ±fÄ±n birlikteliÄŸini saÄŸlamak adÄ±na emek örgütleri olarak eylemimizi ortaklaÅŸtÄ±rmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum ve de bir defa alana indik, bekleyelim mantÄ±ÄŸÄ±nda da olunmamalÄ±, mücadele sürece yayÄ±lmalÄ±” dedi.

‘PATRONLARDAN FEDAKARLIK BEKLÄ°YORUZ’

YaklaÅŸan toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinden iÅŸçilerin beklentilerini de anlatan YÄ±ldÄ±z ÅŸunlarÄ± söyledi: “Toplu sözleÅŸme sürecine giderken ortada yüzde 18’lik bir enflasyonla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Ä°ÅŸçinin, emekçinin, mutfaÄŸÄ±na yansÄ±yan enflasyon ise 35-40’larda. Biz kesinlikle ve kesinlikle resmi enflasyonun üstündeki bir oranÄ±n aÅŸaÄŸÄ±sÄ±na imza atmayacaÄŸÄ±z. Söz karar ve yetki tabanÄ±ndÄ±r diyen bir sendikayÄ±z. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ekonomik krizin baÅŸ göstermesinin ardÄ±ndan genelge yayÄ±mlayarak tasarrufa gidilmesini istedi. Zaten eriyen maaÅŸÄ±mÄ±zÄ± çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z fazla mesailerle toplamaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu, ilk saldÄ±rdÄ±klarÄ± mesailer oldu, hatta izinle takas edilmek istendi. Buna karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k. Önümüzdeki toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinde de bu gündeme gelecektir. Åžu anda birimleri geziyoruz ve temsilci arkadaÅŸlar üzerinden toplayacaÄŸÄ±mÄ±z talepler üzerinden toplu sözleÅŸmemizi sürdüreceÄŸiz. Ä°zmir’deki geçim standartlarÄ±nÄ± belirleyerek masaya oturacaÄŸÄ±z. Biz bu dönem patronlardan fedakarlÄ±k istiyoruz. Ä°ÅŸçiler emekçilerin koÅŸullarÄ±nÄ± iyi bir noktaya getirmesini talep ediyoruz.”

'SÃ¼perpak iÅŸÃ§ileri kazandÄ±ÄŸÄ±nda biz de kazanacaÄŸÄ±z'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 20:40

www.evrensel.net