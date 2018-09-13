    • GENÃ‡ HAYAT - 13 EYLÃœL 2018
    5 Dakikada GÃ¼ndem | Nilay UlaÅŸ ile Ã¶ÄŸrencilerin barÄ±nma sorunu Ã¼zerine

    5 Dakikada GÃ¼ndem'de bu hafta YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Nilay UlaÅŸ ile Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± barÄ±nma sorunu Ã¼zerine konuÅŸtuk.

    13 EylÃ¼l 2018 21:00

    YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi öÄŸrencisi Nilay UlaÅŸ ile öÄŸrencilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± barÄ±nma sorunu üzerine konuÅŸtuk.

    5 Dakika'da Gündem, her salÄ± saat 21.00'de Evrensel Web TV'de. (GENÇ HAYAT)

    5 Dakikada GÃ¼ndem | AydÄ±n YiÄŸitâ€™le eÄŸitimde bÃ¼tÃ§e kesintisi Ã¼zerine

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 21:21
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