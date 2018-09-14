Her fabrika bir kaledir ya da AVMâ€™lerâ€¦

HÃ¼kÃ¼metin fabrikalarÄ±n dumanÄ±, yÃ¼ksek duvarlarÄ±, kiri pasÄ± yerine Ã¶nerdiÄŸi ÅŸatafatlÄ± AVMâ€™ler bir bir kapanÄ±yor.

AydÄ±n TAN

DolarÄ±n önlenemez yükseliÅŸi, yanÄ±nda yöresinde yÄ±kÄ±ntÄ±lar bÄ±rakarak devam ediyor. Kapanan iÅŸletmeler bu yÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n bariz görüntüleri. Ä°ktidarÄ±n ÅŸatafatÄ±nÄ± temsil eden AVM’ler de bu sürecin dÄ±ÅŸÄ±nda kalamÄ±yor. Birkaç yÄ±l öncesinde bakkallarÄ± kapatan bu iÅŸletmeler ÅŸimdi kendileri kapanmayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Adana’dan bakÄ±nca ÅŸunlarÄ± hemen görebiliyoruz: REAL kapandÄ±. CarfourSA, AVM olarak kapandÄ± ancak market olarak M1’e taÅŸÄ±ndÄ±. ‘Adana Park’ dükkanlarÄ± dolduramadÄ±. YarÄ±sÄ± boÅŸ kapanmaya direniyor.

FABRÄ°KALARIN YERÄ°NÄ° AVM’LER ALDI

Adana olup biteni anlamak için iyi bir örnek olabilir. Adana’da eskiden fabrika dumanlarÄ±nÄ±n yükseldiÄŸi yerlerde bu AVM’ler yükseldi… Adana’dan yolu geçmiÅŸ olanlar bilir. Çevre yolunun etrafÄ±na sÄ±ralanmÄ±ÅŸ fabrikalar artÄ±k bir mezarlÄ±ÄŸa döndü. TEKEL, ÇUKOBÄ°RLÄ°K, Güney Sanayi, BOSSA… Bu, iÅŸçi canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dolu alanlar yok artÄ±k. FabrikalarÄ±n etrafÄ±nda oluÅŸmuÅŸ iÅŸçi mahalleleri de bütün yaÅŸam coÅŸkusunu yitirdi, kentin yeni mültecilerinin konaklama yeri oldu. Eskiden fabrikalarÄ±n etrafÄ±nda, oraya açÄ±lan sokaklarda, mamur bir ticari hayat vardÄ±. Fabrikalar kapatÄ±lÄ±nca, buralara lüks oteller, AVM’ler, TOKÄ° evleri yapÄ±ldÄ±.

SOKAKLARIN KANINI EMEN AVM’LER

FotoÄŸraflar: Esra YaldÄ±zoÄŸlu

AksantaÅŸ’Ä±n yerine TOKÄ° ev yaptÄ± ve geride üzerinde “Her fabrika bir kaledir” yazÄ±lÄ± bir M. Kemal heykeli kaldÄ±. (Bu kale sorunu önemli buraya tekrar döneceÄŸiz.) Yol kenarÄ±ndaki ne arasan bulunur dükkanlar, mesai bitiminde fabrikanÄ±n önündeki alanda sÄ±ralanan seyyar satÄ±cÄ±lar, lokantalar, kahvehaneler, elbise maÄŸazalarÄ±, bildiri daÄŸÄ±tan gençler, bunlarÄ± engellemek için pusuya yatan sivil polisleri ile hayat fÄ±ÅŸkÄ±ran bu sokak bütün kanÄ±nÄ± bir AVM’ye akÄ±tarak hayalete dönüÅŸtü.

FABRÄ°KALARIN DUMANI AVM’LERÄ°N ÅžATAFATI

Ama AVM’yi zinde tutmaya bu sokaÄŸÄ±n kanÄ± yetmez, o ancak ÅŸehrin her noktasÄ±ndan gelen destekle ayakta kalabiliyor. Çevre yolunun kenarÄ±nda, baraj gölüne nazÄ±r muhteÅŸem görünümüyle Optimum adlÄ± AVM ve arkasÄ±nda hayalete dönüÅŸmüÅŸ bir mahalle vardÄ±r… Bugünkü görünüm bu! Bu görüntü hükümet politikalarÄ±nÄ± da simgeliyordu. Hükümet bize fabrikalarÄ±n dumanÄ±, yüksek duvarlarÄ±, kiri pasÄ± yerine AVM’lerin ÅŸatafatÄ±nÄ± önerdi. Bu çoÄŸumuzun da hoÅŸuna gitti! Ancak bize unutturulan bir ÅŸey vardÄ±, fabrikalarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerde AVM nasÄ±l yaÅŸayacak? Nitekim fabrikanÄ±n yerine kurulan Adana Park, can çekiÅŸirken yanÄ± baÅŸÄ±nda TEKEL’in yerine yeni bir AVM yükseliyor.

Bir dönem özelleÅŸtirme güzellemeleri arasÄ±nda unutturulan gerçeÄŸi hatÄ±rlamakta fayda var. Fabrika yalnÄ±zca köhne bir binadan ibaret deÄŸildi! Fabrikalar iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n birikmiÅŸ mücadelesinin hikayesinin anÄ±tÄ±ydÄ±. Ä°ÅŸçiler kapÄ±dan çÄ±karken yeni iÅŸe baÅŸlayan toy arkadaÅŸÄ±na grevde nasÄ±l yolu kapattÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±rdÄ±. Bir kadÄ±nÄ± gösterip “Böyle sessiz olduÄŸuna bakma polis beni alÄ±rken bir panter gibi polisin yakasÄ±na yapÄ±ÅŸtÄ±” der.

O mekanlar sendikalarÄ±nda örgütlenmiÅŸ, asgari sÄ±nÄ±f bilincini temsil ediyordu. Orada iÅŸçinin grev silahÄ±nÄ±n kabzasÄ±ndan tutarak oturduÄŸu toplusözleÅŸmelerle kazanÄ±lmÄ±ÅŸ asgari insanca yaÅŸam vardÄ±. Ä°ÅŸçilerin sekiz saat çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra çoluk çocuÄŸuyla gezmeye gidebileceÄŸi dinlenme zamanÄ± ve iyi kötü cebinde parasÄ±nÄ±n olduÄŸu bir yaÅŸam vardÄ±. Ücretlilerin gayrimilli hasÄ±ladan aldÄ±ÄŸÄ± payÄ±n yüksek olmasÄ± vardÄ±. SÄ±nÄ±f mücadelesiyle elde edilmiÅŸ öz güven bu mücadelenin korumasÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ iÅŸ güvencesi vardÄ±.

ÖzelleÅŸtirmenin bu sÄ±nÄ±fsal karakterini anlamayanlar, özelleÅŸtirmeyi mülkiyetin el deÄŸiÅŸtirmesi olarak gördü. Gerçekte özelleÅŸtirme egemen sÄ±nÄ±fÄ±n lehine sÄ±nÄ±f mücadelesinin kaybÄ± idi.

Oysa, fabrikalar da, bütün kaleler gibi çarpÄ±ÅŸan ordularÄ±n mücadele alanÄ±dÄ±r. Kalenin kimin olacaÄŸÄ±nÄ± çarpÄ±ÅŸan ordularÄ±n bilinç ve örgütlenme düzeyleri belirler.

Ama bir de ekonominin kendi nesnel yasalarÄ± var. Ä°ÅŸçilerin bu haklarÄ±nÄ± kaybedip asgari ücretle dokuz ay çalÄ±ÅŸabilmek için hükümette torpil aradÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda o AVM’lere kim gidecek? O mallarÄ± kim alacak? ArtÄ±-deÄŸer sömürü zincirinin tamamlanmasÄ± için o mallarÄ±n satÄ±lmasÄ± gerekecek. Oysa dÄ±ÅŸardan getirdiÄŸi mallarÄ±, AVM’lerde satamayan dükkanlar bir bir kapanÄ±yor. Ä°lahi tecelli midir bilinmez bu AVM’lerin ortasÄ±na da adliyenin icra müdürlüÄŸü açÄ±lmÄ±ÅŸ.

Sonuç olarak egemen sÄ±nÄ±flarÄ±n bütün yalanlarÄ±na karÅŸÄ±n gerçek ÅŸudur, iÅŸçiler bir sÄ±nÄ±f olarak kaybettikçe ülke kaybeder. Ülkenin yükseliÅŸi ve imarÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±n mücadelesinin sonuçlarÄ±ndan biridir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 20:15

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