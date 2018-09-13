AladaÄŸ dosyasÄ± gÃ¶nderildiÄŸi mahkemede kabul edilmedi

Adana 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi AladaÄŸ'da diÄŸer sanÄ±klarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin dosyalarÄ± birleÅŸtirme talebini kabul etmedi.

Volkan PEKAL

Adana

Kozan 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin Adana 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderdiÄŸi AladaÄŸ Yurt yangÄ±nÄ± davasÄ± Adana 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilmedi, dosya hangi mahkemenin yetkili olduÄŸu ile ilgili uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n giderilmesi için istinaf mahkemesine gönderildi. KararÄ± Evrensel’e deÄŸerlendiren Sosyal Haklar DerneÄŸi avukatlarÄ±ndan Ömer Çelik, hiçbir hakimin bu dosyada vicdanÄ± ile karar vereceÄŸi bir ortam olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Hiçbir hakim bu dosyaya bakmak istemiyor. Korkusuzca vicdanlarÄ± ile karar verecek hakimlere ihtiyaç var. Sorumlular bir an önce tespit edilmeli. Ä°stinaf mahkemesi de uyuÅŸmazlÄ±k kararÄ± ile ilgili ne kadar geç karar verirse vicdanlar o kadar sÄ±zlayacak” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

SÜREÇ UZUYOR

Kozan 1’inci AÄŸÄ±r Ceza mahkemesi 7 Eylül’de görülen duruÅŸmada davanÄ±n aynÄ± yangÄ±nla ilgili gözetim ve denetimi ihmal etmek suretiyle görevini kötüye kullanmaktan yargÄ±lanan AladaÄŸ eski KaymakamÄ± Ahmet Ziya Filizer’in davasÄ± ile birleÅŸtirilmesine karar vermiÅŸ, Kaymakam Ä°lçede yargÄ±lanamayacaÄŸÄ± için davayÄ± Adana 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne göndermiÅŸti. Adana 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi bugün görülen duruÅŸmada Filizer görevi kötüye kullanmaktan, Kozan’da görülen dava birden fazla kiÅŸiyi taksirle öldürme ve yaralanmasÄ±na sebep olmaktan açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için bu davaya bir etkisi olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Su mahiyeti farklÄ± olduÄŸu gerekçesi ile davayÄ± kabul etmeyen Adana 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi yetki ile ilgili uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n giderilmesi için dosyayÄ± Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3’incü Ceza Dariresi’ne gönderdi. AladaÄŸ Eski KaymakamÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 15 KasÄ±m tarihine ertelendi.

AladaÄŸ davasÄ±nda son tutuklular da tahliye edildi, aileler tepkili

‘SORUMLULAR BELLÄ°, DOSYA BULANDIRILIYOR’

Avukat Ömer Çelik, Ailelerin ifadelerinde geçtiÄŸi gibi aileler keyiflerinden deÄŸil, yönlendirme ve telkin telkin sonucu gittiklerini belirterek “Ä°lçe milli EÄŸitim Müdürü Mehmet AktaÅŸ, Yunus Demirci ismi sürekli geçiyor ki sanÄ±k deÄŸildir, KaymakamlÄ±k’ta sosyal yardÄ±mlaÅŸma biriminde çalÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸ, okul müdüründen bahsediyorlar” dedi. YargÄ±lamanÄ±n 2 senedir sürdüÄŸünü hatÄ±rlatan Çelik, “2 senede 7 sanÄ±kla baÅŸlanan dava kamu görevlilerinin de eklenmesi ile geniÅŸledi. Ama mesele bulandÄ±rÄ±ldÄ±. Meseledeki kusur ne kadar kiÅŸiye daÄŸÄ±tÄ±rsak adaletten uzaklaÅŸÄ±yoruz. AsÄ±l sorumlular belli. Kaçak bir yurda izin veren bürokratlar, gidip teker teker yurdun tavsiye edilmesine aracÄ± olanlar, yurtta bulunduÄŸu idda edilen, belletmen olduÄŸu söylenen ancak isimleri ve hangi nedenle orada bulunduklarÄ± ÅŸüpheli olan 5-10 kadÄ±n… Ancak sanÄ±k ifadelerine bakarsanÄ±z herkes sÄ±nÄ±rsÄ±z sorumsuz” diye konuÅŸtu.

‘HÄ°Ç BÄ°R MAHKEME KABUL ETMEK Ä°STEMÄ°YOR’

Hem yargÄ±lama makamlarÄ±nÄ±n hem idaredeki bürokratlar iÅŸin kapanmasÄ±, sümen altÄ± edilmesi için yapabileceklerinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çelik, “Kimse kalem oynatmak istemiyor. 2 seneye yaklaÅŸÄ±yor Kozan Mahkemesi meselenin büyütülmemesi için bu iÅŸin bir kaza neticesinde meydana geldiÄŸi, kiÅŸileri olasÄ± kast hükümleri ile karar veremeyeceÄŸi bir noktaya getirecek bir tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±. Biz o kanaati paylaÅŸmÄ±yorduk. Dosya’nÄ±n Adana’ya gönderilmesi olumluydu. MantÄ±k çerçevesinde doÄŸruydu. Ancak hiçbir mahkemenin dosyayÄ± almak istemediÄŸini görüyoruz” dedi.

‘HAKÄ°MLER VÄ°CDANLARINA GÖRE KARAR VEREMÄ°YOR’

Sivas katliamÄ± ve benzer birçok davada olduÄŸu gibi senelere yayÄ±lan, toplumun hafÄ±zasÄ±ndan silinmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dava sürdürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çelik, “Kozan aÄŸÄ±r ceza mahkemesi yargÄ±lamayÄ± 2 sene yürüttükten sonra Adana’ya gönderdi. Mahkme heyetindeki rahatlamayÄ± gözlemledik. Adana da kabul etmedi. Hiçbir hakim bu dosyaya bakmak istemiyor. Korkusuzca vicdanlarÄ± ile karar verecekeri noktada birilerinin menfaatlerinin zedeleneceÄŸi ve bunun sonucunda da, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z diyorlar. BaÄŸÄ±msÄ±z(!) yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n hoÅŸ neticelerle karÅŸÄ±laÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum. Kozan ne Adana ne baÅŸka bir mahkeme bu davada rahat karar vereceÄŸini düÅŸünmüyorum. Biz bunu 301 iÅŸçinin öldüÄŸü Soma’da gördük. Hakimlerin vicdanlarÄ±na ÅŸahit oluyoruz ama verdikleri kararda bunun yansÄ±masÄ±nÄ± göremiyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 19:56

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