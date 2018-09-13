ABD: Ä°ran petrolÃ¼nÃ¼ hedef alacaÄŸÄ±z

ABDâ€™nin BM Daimi Temsilcisi Haley: 'Ä°ranâ€™a yaptÄ±rÄ±mlarÄ± tekrar getirdik. BÃ¶ylece Ä°ran petrolÃ¼nÃ¼ hedef alacaÄŸÄ±z ve etkilerini hissetmeye baÅŸlayacaklar'

ABD’nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Fox News televizyonunda gündeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Trump yönetiminin Ä°ran politikasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren ve bu ülkeye eleÅŸtiriler yönelten Haley, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ran, Suriye’yi mahvetti, Ä°srail’e tehdit teÅŸkil ettiklerini görüyoruz. Ä°ran, OrtadoÄŸu’da vekalet savaÅŸlarÄ± yürütüyor ve tüm bunlar yüzünden Ä°ran nükleer anlaÅŸmasÄ±ndan çekildik. Çünkü Ä°ran’a para akÄ±tÄ±yorduk ve tüm bu kötü tavrÄ± sürdürmelerine izin veriyorduk. YaptÄ±rÄ±mlarÄ± tekrar getirdik. Böylece Ä°ran petrolünü hedef alacaÄŸÄ±z ve etkilerini gerçekten hissetmeye baÅŸlayacaklar. Ä°ran acÄ±yÄ± hissediyor, zayÄ±f durumdalar ve balistik füze sorununu ele alana, teröre verdikleri desteÄŸi kesene kadar onlarÄ± boÄŸacaÄŸÄ±z.”

SURÄ°YE’YE, ‘BÄ°ZÄ° TEKRAR SINAMAYIN’ TEHDÄ°DÄ°

Suriye’de kimyasal silah kullanÄ±mÄ± konusunda Esad Hükümetini, Rusya’yÄ± ve Ä°ran’Ä± uyardÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Haley, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na iki kez karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini söyledi. Nikki Haley, “Bizi tekrar sÄ±namayÄ±n çünkü koÅŸullar onlarÄ±n aleyhine” diye konuÅŸtu.

Donald Trump yönetiminin, Filistin KurtuluÅŸ Örgütünün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararÄ±na da deÄŸinen Haley, “Müzakere masasÄ±na gelmezlerse neden Washington’da ofisleri olsun, neden Filistinlileri finanse etmeye devam edelim? Ama bu bizim barÄ±ÅŸ planÄ± üzerinde çalÄ±ÅŸmamÄ±za engel olmayacak. Yol alÄ±yoruz ve masaya gelmelerini umut ediyoruz” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 00:52

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