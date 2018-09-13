Fil Manâ€™da anlaÅŸma saÄŸlandÄ±

Ã‡erkezkÃ¶yâ€™deki Fil Man iplik fabrikasÄ±nda baÅŸlayan grev anlaÅŸma ile sona erdi. Fabrika yÃ¶netimi Ã¼cretlere yÃ¼zde 9 ve yÃ¼zde 13 zam Ã¶nerdi.

DÄ°SK/Tekstil SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu Çerkezköy’deki Fil Man iplik fabrikasÄ±nda baÅŸlayan grev anlaÅŸma ile sona erdi.

Sendika ücretler için düz iÅŸçilere yüzde 10, operatörlere ise yüzde 14 zam isterken, senede 2 kere verilen ikramiyenin 4’e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±, yÄ±lda 4 kez verilen 100 lira deÄŸerindeki erzak yardÄ±mÄ±nÄ±n ise senede 5’e çÄ±karÄ±larak 200 lira verilmesini talep ediyordu. Grev öncesi fabrika yönetimi ise sendikanÄ±n ikramiye ve erzak taleplerini kabul ederken ücretlerde ise düz iÅŸçilere yüzde 7 diÄŸer iÅŸçilere ise yüzde 12 zam önermiÅŸti.

AltÄ± gün süren grevden sonra yapÄ±lan ilk görüÅŸmede, fabrika yönetimi ücretlere yüzde 9 ve yüzde 13 zam önerdi. AnlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± üzerine grev sona erdi. (TekirdaÄŸ/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 18:35

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