Bilecik'te saÄŸanak; yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼

FotoÄŸraf: DHA

Bilecik'te saÄŸanak; yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼

    • 13 EylÃ¼l 2018 18:29

    Bilecik'te etkili olan saÄŸanak nedeniyle cadde ve sokaklar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼.Â 

    Bilecik merkezde etkili olan saÄŸanak, kent sakinlerine zor anlar yaÅŸattÄ±. Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ã§ok sayÄ±da ev ve iÅŸ yerinin zemin ile bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. Belediye ekipleri, su basan yerler ile cadde ve sokaklardaki yaÄŸmur sularÄ±nÄ± tahliye etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Esnaf da iÅŸ yerlerindeki sularÄ± kovalarla dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. (DHA)

    FotoÄŸraf: DHA

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 18:31
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