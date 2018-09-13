Ferhat TunÃ§'a yangÄ±n protestosu dolayÄ±sÄ±yla trafik cezasÄ±

SanatÃ§Ä± Ferhat TunÃ§'a, yangÄ±n protestosuna katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'trafik cezasÄ±' kesildi.Â TunÃ§, 'Tam Ã§adÄ±r devleti kÃ¼nyesine yakÄ±ÅŸÄ±r bir mizansen.' dedi.

Dersim'deki orman yangÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± mücadele eden SanatçÄ± Ferhat Tunç, 28 AÄŸustos'ta kente gelen HDP milletvekilleriyle yangÄ±nlarÄ± protesto ettiÄŸi eylem dolayÄ±sÄ±yla 'trafik cezasÄ±' aldÄ±.

Heyetin OvacÄ±k Vadisi'ne giriÅŸi engellenmiÅŸ, Hozat üzerinden gidiÅŸin de engellenmesi üzerine heyet, Dersim-ElazÄ±ÄŸ yolu üzerinde kÄ±sa bir oturma eylemi düzenlemiÅŸti.

Bu eylem dolayÄ±sÄ±yla Tunç'a 'trafik cezasÄ±' kesildi. Tunç'a gönderilen tutanakta, gerekçe olarak 'geçitlerde, yayanÄ±n trafiÄŸi engelleyecek davranÄ±ÅŸlarda bulunmasÄ±' gösterildi.

TUNÇ: AKP'YE PARA LAZIM HERHALDE!

Karara tepki gösteren Tunç, "Tam çadÄ±r devleti künyesine yakÄ±ÅŸÄ±r bir mizansen" vurgusunda bulunarak, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"YangÄ±nÄ± yaya bile gidip söndüremezsin. Medeni dünyanÄ±n aksine ters yöne dönünce bir ülke, hukuk, deÄŸer ve ilkelerden yoksun olur. Kendi nobran gücüne tapan ve suçlarÄ±nÄ± örtmek için bÄ±rakÄ±n yürümeyi yakÄ±nda uçan kuÅŸa bile ceza kesecekler. Dersim'e gelen milletvekilleri yangÄ±n yerine gitmesin diye, yollarÄ± tüm geçiÅŸlere kapatan kendileri. Ä°nsanlarÄ±n seyahat özgürlüÄŸünü engelleyerek aslÄ±nda suç iÅŸleyen de kendileri. Bu uygulamanÄ±n hukuksuz ve mesnetsiz olduÄŸunu belirterek yollarÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸimiz için trafikte yaya kurallarÄ±nÄ± ihlal etmiÅŸim. Resmiyette OHAL kalktÄ±ÄŸÄ± için 'kabahatler suçu' uygulamasÄ± yerine trafik kurallarÄ±nÄ± ihlalden kesmiÅŸler cezayÄ±. Hiçbir ÅŸey ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±yor artÄ±k. Kasa boÅŸ, varlÄ±k fonuna para mÄ± lazÄ±m acaba?" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 18:25

www.evrensel.net