Moğollar ve Ezhel birlikte sahne alacak

Moğollar 3 Ekim Çarşamba akşamı “Burada Müzik Var” Ada Müzik Günleri kapsamında Moda Kayıkhane’de sahne alacak, Ezhel de eşlik edecek.

Moğollar 3 Ekim Çarşamba akşamı “Burada Müzik Var” Ada Müzik Günleri kapsamında Moda Kayıkhane’de sahne alacak. 50’nci yılını kutlayan grubun konseri, bir ilk buluşmaya ev sahipliği de yapacak. Türkiye’de trap/hip-hop türünde yapılmış ilk albüme imzasını atan ve geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini toplayan Ezhel, grubun sahnesine konuk olacak.

MOĞOLLAR'IN 50'NCİ YILI

1967 yılının sonunda başladığı yolculuğuna hala devam eden, Anadolu Pop müziğinin en önemli temsilcilerinden biri ve aynı zamanda bu kavramın da isim babası olan Moğollar, 50 yıllık yolculuğuna 23 45’lik, 11 stüdyo albümü sığdırdı. Cem Karaca, Barış Manço ve Selda Bağcan gibi önemli yorumcularla yaptığı çalışmaları ve 1971 yılında Fransa’da yayınladıkları albümle Jimi Hendrix ve Pink Floyd’un da aldığı Charles Cros Academy gibi dünya çapında prestijli ödüllere layık görüldü.

1993 yılında başlatılan bir imza kampanyası sonucu yeniden bir araya gelen gruba klavyede Serhat Ersöz katıldı. 2008 yılında gruba, vokalist olarak Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca eklendi. 2010 yılında grubun davulcusu Engin Yörükoğlu’nun kansere yenik düşmesinin ardından gruba Kemal Küçükbakkal dahil oldu.

EZHEL'İN MOĞOLLAR İLE YAPACAĞI PERFORMANS MERAK UYANDIRACAK

Küçüklüğünden beri müzikle ilgilenen, gitar, piyano, nef, darbuka gibi müzik aletlerini çalmasının yanında, rap ile birlikte halk müziğine de ilgi duyan Ezhel’in, Moğollar ile yapacağı performans, merak ve heyecanla beklenecek bir geceyi işaret ediyor. (KÜLTÜR-SANAT SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Eylül 2018 18:14

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