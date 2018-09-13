Avrupa Parlamentosu, Kosova'ya vize serbestisine onay verdi

Avrupa Parlamentosu (AP), Kosova vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkelerine vizesiz seyahat edebilmeleri ile ilgili karara onay verdi.

186'ya karÅŸÄ± 420 üyenin onayÄ± ve 22 çekimser oyla kabul edilen tasarÄ±da, Kosova vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n AB ülkelerinden herhangi birine 90 gün boyunca vizesiz girmelerinin yolu açÄ±lÄ±yor.

Avrupa Parlamentosu (AP), Kosova vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkelerine vizesiz seyahat edebilmeleri ile ilgili karara onay verdi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, Sivil Özgürlükler Komitesi tarafÄ±ndan Eylül 2016'da kabul edilen ve eksikliklerin tamamlanmasÄ± amacÄ±yla onayÄ± ertelenen tasarÄ±yÄ± oyladÄ±.

186'ya karÅŸÄ± 420 üyenin onayÄ± ve 22 çekimser oyla kabul edilen tasarÄ±da, Kosova vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n AB ülkelerinden herhangi birine 90 gün boyunca vizesiz girmelerinin yolu açÄ±lÄ±yor.

Karar, AB Komisyonu tarafÄ±ndan incelendikten sonra yürürlüÄŸe girecek.

AB kurallarÄ±na göre, vizesiz seyahat imkanÄ±ndan faydalanabilecek Kosova vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n biyometrik pasaport sahibi olmalarÄ± gerekiyor. Kosova, AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkÄ± bulunmayan son Balkan ülkesiydi. 2012'de baÅŸlayan müzakerelerde Kosova yönetiminden 95 kriteri yerine getirmesi istenmiÅŸ, AB Komisyonu geçen ay tüm kriterlerin yerine getirildiÄŸi yargÄ±sÄ±na vararak vize serbestisi için AP ve AB Konseyi onay prosedürlerinin baÅŸlanmasÄ±na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸtÄ±.

AB, Makedonya, KaradaÄŸ ve SÄ±rbistan'a 2009'da, Bosna-Hersek ve Arnavutluk vatandaÅŸlarÄ±na ise 2010'da 90 gün boyunca vizesiz seyahat hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. 90 günlük vize serbestisi ile bu ülkelerin vatandaÅŸlarÄ±, ticari, turistik veya ailevi nedenlerle Ä°ngiltere ve Ä°rlanda hariç AB ülkelerine biyometrik pasaport ile vizesiz girebiliyor. (DIÅž HABERLER SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 18:08

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