Kediye tecavÃ¼z davasÄ±nda â€˜Ä°ndirimsizâ€™ 3 yÄ±l hapis cezasÄ±

EyÃ¼psultan'da 3 aylÄ±k kediye tecavÃ¼z ederek Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸu iddia edilen tutuklu sanÄ±k Bilal Ã‡., 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Eyüpsultan’da 4 ay önce 3 aylÄ±k kediye tecavüz ederek ölümüne neden olduÄŸu iddia edilen tutuklu sanÄ±k Bilal Ç. "HaksÄ±z yere sahipli hayvanÄ± öldürme iÅŸe yaramayacak hale getirme" suçundan 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme sanÄ±ÄŸa "iyi hal" indirimi uygulamadÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verdi.

SANIK SEGBÄ°SLE DURUÅžMAYA KATILDI

Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda bulunan 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Bilal Ç., tutuklu bulunduÄŸu Silivri Cezaevi'nden SEGBÄ°S sistemiyle katÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Barosu Hayvan HaklarÄ± Merkezi, Hayvanlara Adalet DerneÄŸi, Cinsel Åžiddetle Mücadele DerneÄŸi, HayvanlarÄ±n YaÅŸam HaklarÄ± Konfederasyonu, Hayvan HaklarÄ± ve EtiÄŸi DerneÄŸi ile çok sayÄ±da hayvansever de duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

‘HAYVAN CÄ°DDÄ° ANLAMDA ÇOK FAZLA KORKMUÅžTU’

DuruÅŸmada "tanÄ±k" sÄ±fatÄ±yla dinlenen Tanju AnlaÅŸ veteriner hekim olduÄŸunu olay günü 3 aylÄ±k yavru kedinin kendisine getirildiÄŸini belirterek, "Kedinin makatÄ±nÄ±n zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve büyük bir açÄ±klÄ±k olduÄŸunu gördüm. Bir yabancÄ± cisim sokulduÄŸunu gözlemledim. Dokular zarar görmüÅŸtü. Hayvan ciddi anlamda çok fazla korkmuÅŸtu" dedi.

‘ÖYLE BÄ°RÅžEY YAPTIYSAM ÖLMEYE DE RAZIYIM’

Söz alan avukatlar da sanÄ±ÄŸÄ±n en üst hadden cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Åžikayetçi Rafet AltÄ±nkaynak "VicdanlarÄ±n rahatlamasÄ±, benzer durumlara emsal teÅŸkil etmesi için sanÄ±ÄŸÄ±n en üst hadden cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum. Åžikayetçiyim" dedi. Söz verilen sanÄ±k Bilal Ç. de olay günü alkollü olduÄŸunu ve hiçbirÅŸey hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, " Öyle bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Öyle bir ÅŸey yaptÄ±ysam piÅŸmanÄ±m. Ne diyeceÄŸimi bilemiyorum. Öyle birÅŸey yaptÄ±ysam ölmeye de razÄ±yÄ±m. PiÅŸmanÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

SANIK 3 YIL HAPÄ°S CEZASINA ÇARPTIRILDI, TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme, sanÄ±k Bilal Ç.'yi "HaksÄ±z yere sahipli hayvanÄ± öldürme iÅŸe yaramayacak hale getirme" suçundan 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Mahkeme sanÄ±ÄŸa iyi hal indirimi uygulamazken, sanÄ±ÄŸÄ±n da tahliyesine hükmetti.

NE OLMUÅžTU?

Olay, 18 Haziran'da Eyüpsultan'da yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 3 aylÄ±k kedinin sahibi Rafet AltÄ±nkaynak'Ä±n ÅŸikayeti üzerine polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan 55 yaÅŸÄ±ndaki Bilal Ç., daha sonra Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na sevk edilmiÅŸti. Åžüpheli Bilal Ç. tutuklanmasÄ± talebiyle gönderildiÄŸi, Ä°stanbul 12. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce sorgusu yapÄ±ldÄ±ktan sonra 19 Haziran'da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžüpheli Bilal Ç'nin "HaksÄ±z yere sahipli hayvanÄ± öldürme, iÅŸe yaramayacak hale getirme" ve "HayasÄ±zca hareketlerde bulunma" suçlarÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyordu.

ADLÄ°YE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: HAYVANLARA ZULÜM SON BULSUN"

DavanÄ±n ardÄ±ndan hayvanseverler adliyenin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan alanda "Hayvana tecavüz kabahat deÄŸil, suçtur" yazÄ±lÄ± pankart açarak açÄ±klama yaptÄ±. Marmara Hayvan HaklarÄ± Onursal BaÅŸkanÄ± Åžebnem Aslan, bu tarz olaylarÄ±n Türkiye'nin dört bir yanÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ne yazÄ±k ki mahkemelerden caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± için de bu hasta ruhlu insanlar bunu tekrar tekrar yapÄ±yorlar. Ekim ayÄ±nda hayvanlarÄ± koruma kanunu tekrar mecliste görüÅŸülmeye baÅŸlanÄ±lacak. Bizim burada talebimiz bu tür fiilleri yapanlara ertelemesiz hapis cezasÄ± gelmesi. Her türlü hayvana ÅŸiddet cezasÄ±nÄ±n yükseltilmesi. Bunun için de mutlaka yeni kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n STK’larla, barolarla, derneklerle birlikte oturarak madde madde hazÄ±rlanmasÄ± gerekiyor. Devlet yetkililerine diyoruz ki; yeni kanunu hep birlikte ÅŸekillendirelim. Bu hayvanlara zulüm son bulsun" dedi.

ÅžÄ°KAYETÇÄ° ALTINKAYNAK: MÜCADELEMÄ°ZÄ°N KARÅžILIÄžINI ALAMADIÄžIMIZA Ä°NANIYORUM

Ölen 3 aylÄ±k kedinin sahibi Rafet AltÄ±nkaynak da "Mücadelemizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Çünkü verilen cezanÄ±n bu yapÄ±lan olayla hiç baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Öncelikle bu arkadaÅŸÄ±n alabileceÄŸi en az cezayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum. Bana göre çok büyük bir suç iÅŸledi. Bu istismarlarÄ±n ve bu ÅŸiddetin son bulmasÄ± için bu kararÄ±n bir örnek teÅŸkil edeceÄŸine inanÄ±yorum. Fakat alÄ±nan kararÄ±n bir emsal olabileceÄŸine inanmÄ±yorum. Çok eksik bir ceza verildi. Devletimiz belki bu konuyla alakalÄ± yeni bir yapÄ±landÄ±rmaya girer" ifadelerini kullandÄ±. Avukat Melike Özdemir de hakimin verebileceÄŸi en yüksek cezayÄ± verdiÄŸini, emsal niteliÄŸinde olduÄŸunu belirtti. (Eyüpsultan/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:52

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