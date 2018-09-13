KapatÄ±lan KÃ¼rtÃ§e okulun eÄŸitmeni: KÃ¼rtler evlerini okula Ã§evirmeli

DiyarbakÄ±râ€™da 2014 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lan ilk KÃ¼rtÃ§e okul olan Dibistana SeretayÃ® ya Ferzad Kemanger (Ferzad Kemanger Ä°lkokulu) sadece 2 yÄ±l aÃ§Ä±k kalabildi.

Türkiye’de Kürtçe eÄŸitim veren ilk okul olarak Dibistana Seretayî ya Ferzad Kemanger (Ferzad Kemanger Ä°lkokulu), 15 Eylül 2014’te DiyarbakÄ±r’Ä±n merkez BaÄŸlar ilçesinde açÄ±ldÄ±. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan “özel okul statüsü” tanÄ±nan bu okulu, sonrasÄ±nda ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ve Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinde açÄ±lan diÄŸer iki okul daha izledi. Ancak 238 öÄŸrencisi bulunan okul, DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinin kararÄ± ile 9 Ekim 2016 tarihinde mühürlenip, kapÄ±sÄ±na kilit vuruldu. YaÅŸlarÄ± 5-11 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen çocuklara Kürtçe eÄŸitim verilen okulun kapatÄ±lmasÄ±na gerekçe olarak ise, “Mevzuata aykÄ±rÄ± olarak faaliyet yürütmesi” gösterildi. Benzer kararlar sonrasÄ±nda Cizre ve Yüksekova’daki okullar için de alÄ±narak, buralarda eÄŸitim verilmesi engellendi. KapatÄ±lan bu okullarla birlikte Kürtçe üzerindeki yasaklar devam ederken okulun eÄŸitmenlerinden Adil Ercan, Mezopotamya AjansÄ±ndan (MA) Kamber YÄ±ldÄ±z’a konuÅŸtu.

‘KONUÅžULMAYAN DÄ°LLER YOK OLUYOR’

Ercan, kendi çocukluÄŸunda da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± üzere, Kürtçenin daha ilkokuldan baÅŸlanarak unutturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ercan’a göre, bir halkÄ±n kimliÄŸi olan dili, aynÄ± zamanda o toplumda sütun görevi de görüyor. “Bir toplumdan dili çÄ±karÄ±rsanÄ±z, o toplumun varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedemezsiniz” diyen Ercan, ÅŸöyle devam etti: “Dünya üzerinde 6 bin dil vardÄ±. Åžimdi üç bin kalmÄ±ÅŸ. Üç bin devlet yok ama devlet olmamasÄ±na raÄŸmen bu diller konuÅŸulabiliyor. Dünyada 40 milyon Kürt var ve insanlar Kürtçe konuÅŸuyor. KonuÅŸulmayan diller zamanla unutuluyor ve asimilasyona uÄŸrayarak yok oluyorlar” dedi.

‘HÂLÂ DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°’

Ercan, Kürtlerin OsmanlÄ± döneminde bile kendi dillerini konuÅŸabilmesine ve yine kendi dillerinde dini eÄŸitim verebilmelerine raÄŸmen bugün bundan yoksun bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± da ifade etti. 1921 AnayasasÄ±’nda Kürtler ve Türklerin bu ülkeyi birlikte kurduklarÄ±na dair bir maddenin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ercan, bugün içerisinde bulunulan durumu ise, “Ülkeyi beraber kurduk diyorlar, kardeÅŸiz diyorlar, geldiÄŸimiz sürece baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizim hiçbir hakkÄ±mÄ±zÄ± vermediler.

1924 AnayasasÄ±’yla birlikte Kürtlerin ana dilini konuÅŸmasÄ±, ölmelerine ve tutuklanmalarÄ±na neden oldu. O günden bugüne de hiçbir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi” sözleriyle tanÄ±mladÄ±.

‘DEVLET OKULDAN KORKTU’

Devletin tahammül edemediÄŸi için açtÄ±klarÄ± Kürtçe okullarÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ercan, kapatÄ±lmasÄ± sonrasÄ± neler hissettiÄŸini ise ÅŸu sözlerle dile getirdi: “Kurak bir arazide bir çiçeÄŸin filizlendiÄŸini düÅŸünün. O çiçek ne kadar kÄ±ymetliyse, o okul da bizim için öyleydi. Devlet o çiçekten korktu ve bizden aldÄ±. Okul kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman dünyamÄ±z yÄ±kÄ±ldÄ±. Bizi çok acÄ±tan bir olay oldu.”

Ercan, bugün devletin Kürtçeyi sadece belirli alanlara sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n dilin geliÅŸimine engel olduÄŸunu da vurguladÄ±. ÇocuklarÄ±n kendi ana dillerinde eÄŸitim görmemesinin dilin unutulmasÄ±na neden olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunan Ercan, devlet bugün dillerini engellese de, Kürtler olarak evlerini okula çevirmeleri getirdiÄŸini vurguladÄ±. (DÄ°YARBAKIR)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:45

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