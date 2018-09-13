BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri bir kez daha hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

BarÄ±ÅŸ bildirisini imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in yargÄ±lanan akademisyenlerin davasÄ± Ã‡aÄŸlayanâ€™daki Ä°stanbul Adliyesinde devam etti.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z’ bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için ‘Terör örgütü propagandasÄ±’ ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar adli yÄ±lÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesinde devam etti. Bianet'in aktarÄ±mÄ±na göre, 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde (ACM) BoÄŸaziçi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Aylin ÜnaldÄ±’nÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± görüldü. Ä°fade özgürlüÄŸü hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek beraatini isteyen sanÄ±k akademisyen, talebinin reddi halinde savunma yapmak üzere duruÅŸmanÄ±n ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

ÜnaldÄ±’dan sonra söz alan avukatÄ± Metin Sezgin, “Bildirinin imzalandÄ±ÄŸÄ± dönem ülkede sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± ve ÅŸiddet olaylarÄ± vardÄ±. Akademisyenlerin bu duruma sessiz kalmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± günlerden geçiyorduk. Hükümet politikalarÄ±na yönelik eleÅŸtiriden bahsediyoruz. Tam da rahatsÄ±z edici fikirler için vardÄ±r ifade hürriyeti” dedi. AvukatlarÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkemeye karar için beÅŸ dakika ara verildi. Aradan sonra mahkeme salonuna ses yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle izleyiciler alÄ±nmadÄ±. Mahkeme, Aylin ÜnaldÄ±’nÄ±n derhal beraat kararÄ± talebinin reddine, dosyanÄ±n bu mahkemedeki diÄŸer dosyalarlarla birleÅŸtirilmesi talebinin ve dosyanÄ±n 13. ACM’deki dosyalarla birleÅŸtirilmesi talebinin reddine karar verdi.

DuruÅŸma 11 AralÄ±k tarihine ertelendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:38

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