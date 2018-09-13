Haklar ayaklar altÄ±nda!

CHPâ€™nin raporuna gÃ¶re ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼yÃ¼k tehdit altÄ±ndayken, akademisyenler barÄ±ÅŸ dedikleri iÃ§in yargÄ±lanmaya devam etti.

CHP Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu BaÅŸkan Vekili Sezgin TanrÄ±kulu’nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ‘2018 YÄ±lÄ± AÄŸustos AyÄ± Hak Ä°hlalleri’ raporuna göre, ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±ndaki fiilleri nedeniyle 1205 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±, 189 iÅŸkence ve kötü muamele vakasÄ± yaÅŸandÄ±, 294 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Milletvekili ve Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkan Vekili Sezgin TanrÄ±kulu, “2018 YÄ±lÄ± AÄŸustos AyÄ± Hak Ä°hlalleri” adÄ±yla bir rapor paylaÅŸtÄ±. Raporda, aÄŸustos ayÄ± boyunca kamuoyunu ilgilendiren olaylarda 38 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, 294 kiÅŸinin ise hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. 41 ölümün kadÄ±na yönelik ÅŸiddet sonucu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, örgüt saldÄ±rÄ±larÄ±nda 1, cezaevlerinde 2, silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalarda 59, nefret suçlarÄ± kapsamÄ±nda 2, iÅŸ cinayetlerinde 180, mülteciler baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda ise 9 ölüm gerçekleÅŸtiÄŸi bilgileri yer aldÄ±.

‘GERÇEK SAYI DAHA FAZLA’

“Ä°ÅŸkence ile cezaevlerinde iÅŸkence ve kötü muamele” konusunda ise ay içerisinde 189 hak ihlali vakasÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi. ToplantÄ± ve gösterilerde dövülerek, gaz sÄ±kÄ±larak, ters kelepçe takÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nanlar ile iÅŸkence gördüÄŸü halde bunu açÄ±klamayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda gerçek sayÄ±nÄ±n bunun çok üzerinde olduÄŸunun da altÄ± çizildi. Raporda, “düÅŸünceyi ifade özgürlüÄŸü” kapsamÄ±nda sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±nan, tutuklanan ya da hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n ise, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre 1205 olduÄŸu kaydedildi. Ancak basÄ±na yansÄ±yan rakamÄ±n 39 olduÄŸu belirtildi. “Sosyal Medya PaylaÅŸÄ±mlarÄ± Nedeniyle Tutuklanan” kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5 olarak belirtilip, “düÅŸünceyi ifade özgürlüÄŸü hak ihlali” toplamÄ±nÄ±n 1224 kiÅŸiyi bulduÄŸu belirtildi. AÄŸustos ayÄ± içerisinde bir derneÄŸin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir belediyeye kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, yine en az 40 etkinlik ve basÄ±n açÄ±klamasÄ±na müdahale edildiÄŸi, 5 etkinlik, gösteri ve tiyatronun yasaklandÄ±ÄŸÄ±, 227 kiÅŸinin ise basÄ±n açÄ±klamasÄ±, etkinlik ve eylemlerde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na yer verildi. (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:28

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