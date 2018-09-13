EskiÅŸehirâ€™de velilerin â€˜okulâ€™ isyanÄ±

EskiÅŸehir'de Mehmet Ali Yasin Ä°lkokulunun 10 sÄ±nÄ±f velileri, sÄ±nÄ±flarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±na tepki gÃ¶stererek, binanÄ±n uygun koÅŸullarda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler

EskiÅŸehir’de, bu yÄ±l tekli eÄŸitime geçilecek Mehmet Ali Yasin Ä°lkokulunun 10 sÄ±nÄ±fÄ±, Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ä°lahiyat Fakültesinin eski binasÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor. Veliler, uzun süredir bakÄ±msÄ±z olduÄŸunu belirttikleri binanÄ±n ilkokul için uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, taÅŸÄ±nma kararÄ±na tepki gösterdi.

OKUL DUVARLARI YIKIK

Biraraya gelen veliler, yapÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r kullanÄ±lmamasÄ± nedeniyle bakÄ±msÄ±z olduÄŸunu, ilkokul öÄŸrencilerine yönelik düzenleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Velilerden biri, binanÄ±n arka tarafÄ±nda tiner çekenlerin buraya atlayabileceÄŸini ve bu nedenle güvenli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak “BurasÄ± ilköÄŸretim çocuklarÄ±na uygun bina deÄŸil. Okulun duvarlarÄ± yÄ±kÄ±k. Åžartlar düzelmezse çocuklarÄ±mÄ±zÄ± okula göndermeyeceÄŸiz” dedi.

Veliler, okul müdürünün açÄ±klama yapmasÄ±nÄ± isterken, müdürün gelmemesi üzerine daÄŸÄ±ldÄ±lar. Velilerden biri, pazartesi okullar açÄ±lÄ±yor, gerekirse taburelerle gelip çocuklarÄ±mÄ±zla okul bahçesinde oturtacaÄŸÄ±z dedi. Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Necmi Özen ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada okula güvenlik personeli vereceklerini söyledi. (EskiÅŸehir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:21

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