Soma katliamÄ± davasÄ±nda temyize gidildi

Soma KatliamÄ±â€™yla ilgili kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 14 sanÄ±ÄŸÄ±n avukatlarÄ± ile madenci ailelerinin avukatlarÄ± bir Ã¼st mahkemeye baÅŸvurdu.

301 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±’yla ilgili açÄ±lan davada kararÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 14 sanÄ±ÄŸÄ±n avukatlarÄ± ile madenci ailelerinin avukatlarÄ± bir üst mahkeme olan Ä°zmir’deki Bölge Adliye Mahkemesine temyiz baÅŸvurusunda bulundu.

13 MayÄ±s 2014 tarihinde 301 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi facianÄ±n ardÄ±ndan açÄ±lan dava geçtiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda sona ermiÅŸ, 14 sanÄ±ÄŸa çeÅŸitli cezalar verilirken 37 sanÄ±k ise beraat etmiÅŸti.

AÄ°LELERÄ°N AVUKATLARI HAREKETE GEÇTÄ°

Gerekçeli kararÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan sonra hem sanÄ±k avukatlarÄ±, hem de maÄŸdur ailelerin avukatlarÄ± cezalara itirazda bulunmak için harekete geçti. Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri AÅž Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Can Gürkan’Ä±n avukatÄ± baÅŸta olmak üzere ceza alan tüm sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ± ile madenci ailelerinin avukatlarÄ± Ä°zmir Bölge Adliye Mahkemesine temyiz baÅŸvurusunda bulundu. Dosya üzerinden davayÄ± inceleyecek olan Bölge Adliye Mahkemesinin, gerekli gördüÄŸü takdirde duruÅŸmayÄ± sanÄ±klÄ± da yapabileceÄŸi ifade edildi. (Ä°zmir/DHA)

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±, aileler isyan etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:23

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