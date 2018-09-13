Kolombiyaâ€™da ELN 6 rehineyi daha teslim etti

Kolombiyaâ€™daki gerilla Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (ELN), elindeki rehinelerden 6â€™sÄ±nÄ± daha serbest bÄ±raktÄ±.

Yeni hükümetin müzakereleri durdurduÄŸu ve elindeki tüm rehineleri serbest bÄ±rakmasÄ±nÄ± ÅŸart koÅŸtuÄŸu ELN, 4’ü güvenlik görevlisi 6 rehineyi daha Choco yönetim bölgesi kÄ±rsalÄ±nda UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaç Komitesi Kolombiya yetkililerine teslim etti. KÄ±zÄ±lhaç yetkililerine ülkedeki Katoliklerin en yüksek mercii Episkopal KonferansÄ± temsilcilerinin de eÅŸlik ettiÄŸi duyuruldu. Örgüt, rehineleri aynÄ± bölgede aÄŸustos ayÄ± baÅŸlarÄ±nda kaçÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Elinde halen 20 kadar rehine olduÄŸu deÄŸerlendirilen ELN, geçen hafta 3 kiÅŸiyi serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque, göreve gelmesinin birinci ayÄ±nda, 8 Eylül’de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada elindeki rehinelerin tamamÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±ncaya kadar örgütle müzakere yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarÄ±da kesilen müzakerelere Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos döneminde baÅŸlamÄ±ÅŸ ve görüÅŸmeler, Ekvador’un garantörlük ve ev sahipliÄŸinden çekilmesi üzerine Küba’nÄ±n baÅŸkenti Havana’ya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:13

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