BM: Gazzeâ€™deki durum felaket

BMâ€™nin Filistin halkÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklara iliÅŸkin raporunda Gazzeâ€™de ise insani durumun kÃ¶tÃ¼leÅŸmeye devam ettiÄŸi ifade edildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda iÅŸsizliÄŸin geçen yÄ±l yüzde 27.4 ile dünyanÄ±n en yüksek oranÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Gazze’deki durumun ise “felaket” olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

BM Ticaret ve KalkÄ±nma KonferansÄ±nÄ±n (UNCTAD), Filistin halkÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklara iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k raporunda, Filistin topraklarÄ±nda tarÄ±msal üretimin 2017’de yüzde 11 oranÄ±nda düÅŸtüÄŸü belirtildi.

GENÇ Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ÇOK DAHA FAZLA

Raporda, 30 yaÅŸ altÄ± Filistinlilerin yarÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸsiz olduÄŸu, ekonomik büyümenin yüzde 3.1 olmasÄ±na raÄŸmen, kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen yÄ±llÄ±k gelirin ise sabit kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

Ä°srail’in Filistin halkÄ±na yönelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi belirtilen raporda, Filistin topraklarÄ±ndaki iÅŸgalin yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± daha da olumsuz hale getirdiÄŸinin altÄ± çizildi.

Raporda, ABD’nin BM Filistinli Mültecilere YardÄ±m KuruluÅŸuna (UNRWA) ve Filistin halkÄ±na yönelik mali yardÄ±mlarÄ± tamamen durdurma kararÄ± eleÅŸtirildi. AyrÄ±ca, ABD’nin kararÄ± öncesi de Filistin halkÄ±na yönelik uluslararasÄ± yardÄ±mlarda sert düÅŸüÅŸün yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

ELEKTRÄ°K SIKINTISI HAD SAFHAYA ULAÅžTI

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda iÅŸsizliÄŸin geçen yÄ±l yüzde 27.4 ile dünyanÄ±n en yüksek oranÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizilen raporda, 11 yÄ±ldÄ±r ekonomik abluka altÄ±ndaki Gazze’de ise insani durumun kötüleÅŸmeye devam ettiÄŸi ifade edildi.

Raporda, Gazze’ye yönelik Ä°srail kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n özellikle önem arz ettiÄŸi vurgulanarak, Gazze Åžeridi’ndeki koÅŸullar, “Ä°nsani derin bir acÄ± ve yardÄ±m baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na indirgenmiÅŸ” ÅŸeklinde nitelendirildi.

Ä°srail’in Gazze halkÄ±na yönelik geçmiÅŸteki askeri saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n detaylarÄ±yla anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± raporda, uzun yÄ±llardÄ±r devam eden elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n da had safhaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

UNCTAD Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°sabelle Durant, BM Cenevre Ofisinde rapora iliÅŸkin düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, “Gazze’deki durum giderek daha da yaÅŸanÄ±lmaz hale geliyor. Bu felaket” dedi. Durant, Filistin’de durumun her geçen yÄ±l “Daha kabul edilemez” ve “zor bir hale” geldiÄŸini kaydetti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:09

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