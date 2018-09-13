Engelsiz Filmler Festivaliâ€™nde beÅŸ film yarÄ±ÅŸacak

Engelsiz Filmler Festivaliâ€™nde bu yÄ±l 2017 yapÄ±mÄ± 5 yerli sinema filmi 'Engelsiz YarÄ±ÅŸma' iÃ§in yarÄ±ÅŸacak.

Bu yÄ±l altÄ±ncÄ± kez izleyiciyle buluÅŸacak olan Engelsiz Filmler Festivali’nde, ulusal ve uluslararasÄ± birçok festivalde yer alan 2017 yapÄ±mÄ± 5 yerli film ödül için yarÄ±ÅŸacak. “Engelsiz YarÄ±ÅŸma” kategorisinde bu yÄ±l Pelin Esmer’in “Ä°ÅŸe Yarar Bir Åžey”, Emre ErdoÄŸdu’nun “Kar”, Tolga Karaçelik’in “Kelebekler”, Ümit Ünal’Ä±n “Sofra SÄ±rlarÄ±” ve Tayfun PirselimoÄŸlu’nun Yol KenarÄ±” filmleri jüri ve sinemaseverlerin beÄŸenisine sunulacak.

Engelsiz YarÄ±ÅŸma’nÄ±n bu yÄ±lki jürisinde ise Oyuncu Nursel Köse, Yönetmen Ramin Matin ve Sinema YazarÄ± Murat Özer yer alÄ±yor. Beyazperde’nin önemli isimlerinin belirleyeceÄŸi en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve seyirci özel ödülü, 20 Ekim Cumartesi akÅŸamÄ± Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Engelsiz Filmler Festivali bu yÄ±l, 8-10 Ekim tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul’da BoÄŸaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 12 - 14 Ekim tarihleri arasÄ±nda EskiÅŸehir’de TaÅŸbaÅŸÄ± Kültür ve Sanat Merkezi (KÄ±rmÄ±zÄ± Salon), 17 - 21 Ekim tarihleri arasÄ±nda ise Ankara’da Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut’te gerçekleÅŸecek. Engelsiz Filmler Festivali her sene olduÄŸu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 16:57

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