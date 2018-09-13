Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun 3 maÃ§lÄ±k cezasÄ± 2'ye indi

Medipol BaÅŸakÅŸehirli futbolcu Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun TFF tarafÄ±ndan verilen 3 maÃ§lÄ±k cezasÄ± 2 maÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol BaÅŸakÅŸehirli futbolcu Emre BelözoÄŸlu'nun 3 maçlÄ±k cezasÄ±nÄ± 2 maça düÅŸürdü.

Tahkim Kurulu'nun kararÄ± ÅŸöyle;

Medipol BaÅŸakÅŸehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre BelözoÄŸlu ile ilgili PFDK'nÄ±n 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/43 K.2018-2019/79 sayÄ±lÄ± kararÄ±na itirazÄ± incelendi. YapÄ±lan müzakere neticesinde;

- DuruÅŸma talebinin reddine,

- Erteleme talebinin reddine,

- Medipol BaÅŸakÅŸehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre BelözoÄŸlu'nun rakip takÄ±m yöneticisine yönelik saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarÄ±nca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, olayÄ±n oluÅŸ ÅŸekli dikkate alÄ±narak FDT'nin 12. maddesinin uygulanmasÄ± suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezasÄ±nÄ±n; haksÄ±z tahrikin derecesi dikkate alarak takdiren indirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men ve 5.200,00 TL para cezasÄ± olarak düzeltilerek onanmasÄ±na oybirliÄŸi ile karar verilmiÅŸtir. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 16:48

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