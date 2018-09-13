SÄ±nÄ±rda bekletilen ÅŸofÃ¶rler: Daha ne kadar bekleyeceÄŸiz?

Ä°hracatÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirilen un yÃ¼klÃ¼ bini aÅŸkÄ±n TIR ve kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼, gÃ¼nlerdir Habur sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda.

Döviz kurlarÄ±ndaki yükseliÅŸin ardÄ±ndan Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± geçtiÄŸimiz günlerde aldÄ±ÄŸÄ± kararla “istikrarÄ± saÄŸlamak, tüketicileri korumak ve spekülasyonun önüne geçmek” amacÄ±yla un ihracatÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirdi. AlÄ±nan bu karar üzerine un yüklü olan bini aÅŸkÄ±n TIR ve kamyonun ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesinde bulunan Habur sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan geçiÅŸlerine izin verilmedi

YaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r alÄ±nan bu karardan dönülmesini bekleyen ÅŸoförlerin bir kÄ±smÄ± bu konuda herhangi bir geliÅŸme olmayÄ±nca evlerine geri döndü.

‘HALÄ°MÄ°ZÄ° SORAN OLMADI’

Devletin yaÅŸadÄ±klarÄ± soruna çözüm bulmamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aldÄ±klarÄ± yükü teslim edemedikleri için yük sahiplerinden de paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen ÅŸoförlerden Müdayim Eskici, günlerdir sÄ±nÄ±rda olmalarÄ±na raÄŸmen bir yetkilinin gelip de hallerini sormadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

“Ne hakkÄ±mÄ±zÄ± veriyorlar ne de yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorlar. Günlerdir ‘Ne yapÄ±yorsunuz, durumumuz nedir? diye kimse sormadÄ±” diyen Eskici, yaÅŸadÄ±klarÄ± soruna bir an önce çözüm bulunmasÄ±nÄ± istedi.

SÄ±nÄ±rdaki bekleyiÅŸi sürdüren ÅŸoförlerden Hamit Kabul ise, Mardin’den 10 gün önce yükleyip KÄ±zÄ±ltepe GümrüÄŸünden yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda sorun görülmeyen yükünün Habur’da “yasak” denilerek, geçiÅŸine izin verilmediÄŸi iddiasÄ±nda bulundu.

Kabul, “Yasak ise eÄŸer KÄ±zÄ±ltepe’den de çÄ±karmasÄ±nlar. Buraya geliyoruz gümrük bize yasak olduÄŸunu söylüyor. Yasak olduÄŸu bilinerek mi verildi bu yük bize, biz de bilmiyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

“Bugün yarÄ±n, bugün yarÄ±n diyerek bize beklememiz söyleniyor. Daha ne zamana kadar bekleyeceÄŸiz. Bu kadar insan burada maÄŸdur” diyen Kabul, yaÅŸadÄ±klarÄ± maÄŸduriyetin bir an önce son bulmasÄ±nÄ± istedi. (ÅžÄ±rnak/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 16:17

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