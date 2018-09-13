â€˜Kriz yÃ¶netimiâ€™ krizde!

Akademisyenler Ãœmit AkÃ§ay ve Yahya Madra, iktidarÄ±n krizi yÃ¶netmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

Sedat YILMAZ

Ekonomik kriz ve döviz fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesi A’dan Z’ye her sektörde zam üstüne zam yapÄ±lmakta. FahiÅŸ zamlara karÅŸÄ±lÄ±k hükümet sÄ±klÄ±kla ‘müdahale edildi’ açÄ±klamalarÄ±nda bulunuyor. Gün yok ki, “Et fiyatlarÄ±na müdahale”, “Süt fiyatlarÄ±na müdahale”, “Yem fiyatlarÄ±na müdahale”, “Un fiyatlarÄ±na müdahale”, “Patates, soÄŸan fiyatlarÄ±na müdahale” gibi haberler olmasÄ±n.

Hükümetin sÄ±klÄ±kla müdahalede bulunma zorunluluÄŸunu ve bu müdahalelerin ne anlama geldiÄŸini deÄŸerlendiren Berlin Üniversitesinden Doç.Dr. Ümit Akçay ve Amerika New Jersey eyaletinde bulunan Drew Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Yahya Madra, iktidarÄ±n krizi yönetmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

‘YERÄ°NE NE KONULACAÄžININ YANITI YOK’

Müdahalenin olmadÄ±ÄŸÄ± bir piyasa ekonomisinin olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Doç.Dr. Ümit Akçay, “Ancak, bunu söylerken, son dönemde iÅŸaret ettiÄŸiniz müdahalelerin bazÄ± özel yanlarÄ± var, onu da belirtmek gerek. SÄ±klÄ±ÄŸÄ± giderek artan müdahaleler, birikim modeli krizinin etkilerini yönetme amaçlÄ±. Özellikle 2013 sonrasÄ±nda, ekonomi yönetiminin bir doÄŸrultu sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. ZamanÄ±n Ekonomi BakanÄ± Ali Babacan, ‘Otomatik pilottan manuel yönetime geçiyoruz’ dediÄŸinden beri, ‘kriz yönetiminin krizi’ aÅŸamasÄ±ndayÄ±z. Çünkü tÄ±kanan ekonomik modelin yerine ne konulacaÄŸÄ± sorusunun yanÄ±tÄ± iktidar tarafÄ±ndan henüz verilebilmiÅŸ deÄŸil. Bu daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±n, zaman zaman birbiri ile çekiÅŸen kararlarÄ± ve müdahaleleri görmemizin nedenlerinden biri de bu. Tabii bu sorunun çözümü teknik deÄŸil siyasi bir konu” olduÄŸunu dile getirdi.

‘SORUNLARI ERTELEMENÄ°N MADDÄ° ZEMÄ°NÄ° DARALDI’

Müdahalelerin çözüm olup olmadÄ±ÄŸÄ±n sorusunu da yanÄ±tlayan Akçay, ÅŸöyle devam etti: “Birikim modelindeki kriz çözülene kadar, yapÄ±lan bu tekil müdahalelerin çözüm olmasÄ± mümkün deÄŸil. 2013’ten itibaren üçüncü kez ÅŸu andaki darboÄŸazla, yani bir stagflasyonist kriz riski ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Bunun anlamÄ± ÅŸu: mevcut yönetime 16 yÄ±ldÄ±r iktidar getiren büyüme modeli, son beÅŸ yÄ±ldÄ±r, önceden iÅŸlediÄŸi gibi iÅŸlemiyor. Zaten son beÅŸ yÄ±ldÄ±r yaÅŸanan siyasi geliÅŸmeleri göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu açÄ±k bir ÅŸekilde görülebilir. Önceki iki darboÄŸazda, farklÄ± nedenlerle sorunlar ertelenebilmiÅŸti. Ä°lk kez bu sefer, sorunlarÄ± ertelemenin maddi zeminin daraldÄ±ÄŸÄ± bir dönemden geçiyoruz. O nedenle, müdahalelerin giderek sÄ±klaÅŸmasÄ±, sorunlarÄ±n daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir iÅŸareti olarak görülebilir.”

‘ASIL SORU TEÅžVÄ°K VE DESTEKLER KÄ°MLERE DAÄžITILACAK’

ErdoÄŸan yönetimindeki yeni rejimin elinde kalan tek aygÄ±tÄ±n kamu harcamalarÄ±na, fiyatlara müdahale ve zam yapanlara çÄ±kÄ±ÅŸmak olduÄŸuna dikkat çeken Yahya Madra ise, “Dövizdeki düÅŸüÅŸün fiyatlara yansÄ±masÄ±nÄ± önlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar gibi gözüküyor. Bu sürecin iki sonucu olacak gibi gözüküyor. Birincisi önümüzdeki dönemde borç yükü kamuya aktarÄ±lacak, çünkü sonuçta eldeki tek alet görece olarak daha iyi durumdaki kamu bütçesi ki bu da en son artÄ±k faiz-dÄ±ÅŸÄ± açÄ±k vermeye baÅŸladÄ±. Ä°kincisi de ithal girdiyle iç pazara üretim yapan (yani döviz kazanmayan) sermaye büyük ölçüde tasfiye olacak ve bu sektörlerde sermayenin yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na tanÄ±k olacaÄŸÄ±z. Tabii bir de bu süreçte destek ve teÅŸviklerin kimlere daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± sorusu var. O da rejimin elinde sermayeyi kendine daha da sÄ±kÄ± baÄŸlamak için önemli bir araç olacak” diye belirtti.

Madra, krizin yönetilmesi kolay olmayan bir süreç olduÄŸuna dikkat çekti. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 16:13

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