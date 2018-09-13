Tekli eÄŸitime geÃ§ildi, okulun yarÄ±sÄ± kÃ¶hne binaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

EskiÅŸehir'de bu yÄ±l tekli eÄŸitime geçilecek Mehmet Ali Yasin Ä°lkokulu'nun 10 sÄ±nÄ±fÄ±, 500 metre uzaklÄ±ktaki Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ä°lahiyat Fakültesi'nin eski binasÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor. Veliler, uzun süredir bakÄ±msÄ±z olduÄŸunu belirttiÄŸi binanÄ±n ilkokul için uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, taÅŸÄ±nma kararÄ±na tepki gösterdi. ÖÄŸrencilerin aileleri, ikili eÄŸitime devam edilmesini istedi.

YenidoÄŸan Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Yasin Ä°lkokulu'nda tekli eÄŸitime geçilmesi nedeniyle okulunun bir bölümü, Huzur Mahallesi'ndeki ESOGÜ Ä°lahiyat Fakültesi'nin eski binasÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor. Tek katlÄ± bina önünde toplanan veliler, yapÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r kullanÄ±lmamasÄ± nedeniyle bakÄ±msÄ±z olduÄŸunu, ilkokul öÄŸrencilerine yönelik düzenleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Tuvaletlerin ilkokul öÄŸrencileri için uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden veliler, taÅŸÄ±nma kararÄ±na tepki gösterdi. Velilerden biri “BurasÄ± yÄ±llardÄ±r kullanÄ±lmayan bina. Arka tarafta yurt çocuklarÄ± alkol alÄ±p, tiner çekip, buraya atlayabiliyorlar. Güvencesi yok. BurasÄ± ilköÄŸretim çocuklarÄ±na uygun bina deÄŸil. Ä°kili öÄŸretime devam edilmesini istiyoruz. Çünkü ÅŸartlar uygun deÄŸil, altyapÄ± uygun deÄŸil. Okuldaki tuvaletler ilkokul öÄŸrencilerine uygun deÄŸil. Okulun duvarlarÄ± yÄ±kÄ±k. Okulun bahçesine giren, çÄ±kan kim belli deÄŸil. Bu aceleciliÄŸi anlayamÄ±yoruz. OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na 1 hafta kala bize öÄŸrencilerin burada eÄŸitim göreceÄŸini bildiriliyor. Biz bu okulu istemiyoruz. Biz, tekli eÄŸitime karÅŸÄ± deÄŸiliz ama ÅŸartlar düzelmezse çocuklarÄ±mÄ±zÄ± okula göndermeyeceÄŸiz” dedi.

OKUL BAHÇESÄ°NDE ALKIÅžLI PROTESTO

Velililer, daha sonra toplu olarak Mehmet Ali Yasin Ä°lkokulu'na giderek, bahçede alkÄ±ÅŸlÄ± protesto gösterisi düzenledi. ÖÄŸrencilerin aileleri, okul müdürünün yanlarÄ±na gelip, açÄ±klama yapmasÄ±nÄ± istedi. Müdürün gelmemesi üzerine daÄŸÄ±lan velililerden biri, “Pazartesi günü okullar açÄ±lÄ±yor. Gerekirse tabureleri getirip, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okul bahçesinde oturtacaÄŸÄ±z. Biz diÄŸer binayÄ± istemiyoruz” dedi.

Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Necmi Özen ise konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada okula güvenlik personeli vereceklerini söyledi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 16:11

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