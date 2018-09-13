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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 15:32
FotoÄŸraf: DHA
'AtatÃ¼rk'e hakaret'ten tutuklanan S.Ä°.'nin tutukluluk hali sÃ¼recek
13 EylÃ¼l 2018 15:29
AnÄ±tkabir'de AtatÃ¼rk'e hakaret ettiÄŸi video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sebebiyle tutuklanan S. Ä°.'nin tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
AnÄ±tkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiÄŸi video görüntüsü sonrasÄ± tutuklanan S. Ä°.'nin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. (Ankara/DHA)
AtatÃ¼rk'e hakaretten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan S.Ä°. tutuklandÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 15:32
'AtatÃ¼rk'e hakaret'ten tutuklanan S.Ä° iÃ§in 4 yÄ±l 6 ay hapis talebi
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