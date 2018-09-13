Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ yaz okulu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde

KODA ve ÃœNÄ°VDERâ€™in Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi yaz okulunda 'Siyasal KÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n Toplumsal KaynaklarÄ±' ve 'GÃ¶rsel KÃ¼ltÃ¼r' tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisi (KODA) ve Üniversite ÖÄŸretim Üyeleri DerneÄŸinin (ÜNÄ°VDER) birlikte yürüttüÄŸü Hayat Bilgisi Okulu’nun ikinci yaz okulu devam ediyor. Dördüncü gününün sabah oturumlarÄ±nda 'Siyasal Kültürümüzün Toplumsal KaynaklarÄ±' ve 'Görsel Kültür' tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Doç. Dr. Yücel Demirer, 'Türkiye'de AÅŸçÄ±larÄ±n Yüzde 99'u BalÄ±k Yemiyor': Siyasal Kültürümüzün Toplumsal KaynaklarÄ±' baÅŸlÄ±klÄ± sunumunda Vedat Milor'un 'LokantalarÄ±mÄ±z ve balÄ±k kültürümüz' baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±ndan yola çÄ±karak katÄ±lÄ±mcÄ±lara sorular sordu.

SÄ±nÄ±f ve kültürün birbirinin karÅŸÄ±sÄ±na konulamayacak ÅŸeyler olduÄŸunu ifade eden Demirer, "Türkiye'de özellikle de sosyalistler, solcular bulunduklarÄ± ortamlarda zülfü yare dokunmayan konuÅŸmalarÄ± çok severler. Bundan ÅŸikayetçiyim. SÄ±nÄ±f savaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n önemine deÄŸer veriyorum, kendimi sosyalist olarak görüyorum ama bakÄ±ÅŸ açÄ±mÄ±zÄ± farklÄ± ÅŸekillerle de ÅŸekillendirmeliyiz. SÄ±nÄ±f ve kültür birbirinin karÅŸÄ±sÄ±na konulacak durumda deÄŸil" dedi.

'SÄ°YASAL EYLEM VE DÜÅžÜNCE AYRIMINA DÄ°KKAT ETMELÄ°YÄ°Z'

"Milor, yazÄ±sÄ±nda aÅŸçÄ±larÄ±n balÄ±k yemediÄŸini, balÄ±ÄŸÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± pul biberle, çok fazla piÅŸirildiÄŸini söylüyor" diyen Demirer, "Türkiye'de bir kaç temel sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n siyaseti anlamamÄ±zda bizi dumura uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bunlardan birincisi batÄ± dillerinden yazÄ±lmÄ±ÅŸ literatürü süzgecimizden geçiremeden kullanÄ±yoruz, ikincisi siyasal eylem ve siyasal düÅŸünce ayrÄ±mÄ±na dikkat edemediÄŸimizi düÅŸünüyorum" ifadelerini kullandÄ±. Türkiye siyasetinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± için balÄ±klardan ziyade balÄ±klarÄ± piÅŸirenlerin neden pul biber kullandÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±.

'Ä°MGE YARATIRKEN YENÄ°DEN BÄ°LGÄ° YARATIYORUZ'

Doç. Dr. Didem DayÄ± ise 'Görsel Kültür' sunumunda konuÅŸtu. Görsel alanÄ± okumak için bilginin gerektiÄŸine deÄŸinen DayÄ±, "Bizde bir bilgi var, bu bilgi ile neslerle iliÅŸki kuruyoruz. Görsel alanÄ± okumak için de bilgi gerekiyor. Toplumsal alanlar deÄŸiÅŸtikçe, sanat alanlarÄ±nÄ±n birbiriyle iliÅŸkileri de deÄŸiÅŸiyor" dedi. FotoÄŸraf ve görüntünün kaydedilmeye baÅŸlanmasÄ±yla birlikte buna karÅŸÄ± çÄ±kan ve direnç gösterenlerin olduÄŸuna ifade eden DayÄ±, "Yüksek kültür ürünü, zamanla gündelik hayatÄ±n aktörlerini de kapsamaya baÅŸlÄ±yor. Eserleri döneminde deÄŸerlendirmek, bizim dönemimizde olanÄ±yla deÄŸerlendirmek, görsel kültürü okumak oluyor aslÄ±nda. SanatÄ±n ana konusu sanatçÄ±nÄ±n süzgecinden geçen ÅŸey oluyor. Biz imge yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, yeniden bir bilgi yaratÄ±yoruz" dedi. (Bodrum/EVRENSEL)

Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ yaz okulu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 15:24

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