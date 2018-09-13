Adalet NÃ¶beti: YargÄ±, yÃ¼rÃ¼tme gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bir uzantÄ±sÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Adalet NÃ¶betiâ€™nin 70. buluÅŸmasÄ±nda konuÅŸan Avukat YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, OHALâ€™in birÃ§ok uygulamasÄ±yla 12 EylÃ¼l rejimini geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu avukatlarÄ± nezdinde baÅŸlatÄ±lÄ±p haksÄ±z tutuklamalara karÅŸÄ± sürdürülen Adalet Nöbeti’nin 70. buluÅŸmasÄ±nda konuÅŸan Avukat YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, 12 Eylül askeri darbesinin yÄ±l dönümünü hatÄ±rlatarak OHAL’in birçok uygulamasÄ±yla 12 Eylül rejimini geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°mrek, “AÄŸÄ±r ceza mahkemeleri, sulh ceza yargÄ±çlÄ±klarÄ± iktidar partisine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±nanmÄ±ÅŸ yargÄ±çlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ. YargÄ±, yürütme gücünün bir uzantÄ±sÄ±na dönüÅŸtürülmüÅŸtür” dedi.

Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaÅŸlarÄ± için Ä°stanbul Adliyesi’nde baÅŸlattÄ±klarÄ± “Adalet Nöbeti” 70. kez tutuldu. Nöbete katÄ±lan isimler arasÄ±nda hukukçularÄ±n yanÄ± sÄ±ra CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu ve Mahmut Tanal da vardÄ±.

‘HUKUKSUZLUÄžA KARÅžI ADALET’

Nöbette ilk olarak Avukat Özgül BeyazÄ±t KÄ±vanç konuÅŸtu. AylardÄ±r adalet talebiyle nöbet tutulduÄŸunu anÄ±msatan KÄ±vanç, adalet talebinin her dönem mevcut olduÄŸunu söyledi. KÄ±vanç, “Bir ülkede adalet, kiÅŸinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaÅŸÄ±lÄ±r. Adalet isteyen meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z, onlarÄ± savunan aydÄ±nlar ve sanatçÄ±lar tutuklu. HukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± adalet istiyoruz.” dedi.

‘Ä°DAM DEVLET ELÄ°YLE Ä°ÅžLENEN CÄ°NAYETTÄ°R’

KÄ±vanç’Ä±n ardÄ±ndan Avukat YÄ±ldÄ±z Ä°mrek söz aldÄ±. Dün 12 Eylül askeri darbesinin yÄ±l dönümü olduÄŸunu anÄ±msatan Ä°mrek, 12 Eylül’ün ifade, basÄ±n, seyahat, sendika ve grev özgürlüÄŸü ile siyasal özgürlükler açÄ±sÄ±ndan ekonomik ve kültürel bir yoksullaÅŸma olduÄŸunu ifade etti. Yeniden gündeme getirilen idam tartÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸinen Ä°mrek, “17 yaÅŸÄ±ndaki Erdal Eren ile birlikte 49 insanÄ± idam ederek öldüren 12 Eylül rejimi, tarihte kara sayfa olarak yerini aldÄ±. Bugün de idam isteyenlere hatÄ±rlatmak isteriz ki, idam devlet eliyle iÅŸlenen cinayettir, telafisi yoktur.” dedi.

‘OHAL, 12 EYLÜL REJÄ°MÄ°NÄ° GERÄ°DE BIRAKTI’

12 Eylül askeri darbesi ile halk iradesinin zapturapt altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ä°mrek, “12 Eylül anayasasÄ± sÄ±kÄ±yönetim koÅŸullarÄ±nda halkÄ±n iradesi teslim alÄ±narak yüzde 92 oranÄ±yla kabul ettirilmiÅŸtir. Bu anayasada on yÄ±llara uzanan hak mücadeleleriyle demokrasi ve özgürlükler lehine açÄ±lan gedikler, ‘Yeni Türkiye’de OHAL koÅŸullarÄ±nda gerçekleÅŸtirilen tartÄ±ÅŸmalÄ± bir referandumla yüzde 51 oranÄ±yla BaÅŸkanlÄ±k rejimi inÅŸasÄ±yla kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, 12 Eylül otoriterizmi bir baÅŸka düzlemde ihya edilmiÅŸtir. 32 OHAL KHK’sÄ± ile Anayasa ve pek çok yasa devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, fiili bir rejim ihdas edilmiÅŸtir. Toplamda 130 bin kiÅŸi ihraç edilmesi, 4 bin 560 hakim-savcÄ±nÄ±n görevden alÄ±nmasÄ±, 2 bin 431 hakim-savcÄ±nÄ±n, 550 avukatÄ±n, milletvekillerinin, gazetecilerin tutuklu yargÄ±lanmalarÄ± ile bazÄ± kategorileriyle OHAL, 12 Eylül rejimini geride bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘ATAMALAR VE YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMELER Ä°DARENÄ°N KONTROLÜNDE’

TÄ±pkÄ± 12 Eylül’de olduÄŸu gibi ifade, basÄ±n, toplantÄ±, grev ve demokratik siyaset hakkÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r bir tehlike altÄ±nda olduÄŸuna deÄŸinen Ä°mrek, “12 Eylül’de yargÄ±çlar askeri brifinglere katÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. Bugün Anayasa yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sÄ±fatÄ± yanÄ±na tarafsÄ±zlÄ±k sÄ±fatÄ± eklendikten sonra, yüksek yargÄ±nÄ±n temsilcileri yürütmenin baÅŸÄ± ile çay toplama ile baÅŸlattÄ±klarÄ± teÅŸriki mesaiyi adli yÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± baÅŸkanlÄ±k rejiminin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±na taÅŸÄ±yarak taçlandÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±r. Fiilen siyasi yargÄ±lamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r ceza mahkemeleri, sulh ceza yargÄ±çlÄ±klarÄ± iktidar partisine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±nanmÄ±ÅŸ yargÄ±çlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ. YargÄ±, yürütme gücünün bir uzantÄ±sÄ±na dönüÅŸtürülmüÅŸtür. Atamalar ve yer deÄŸiÅŸtirmeler tümüyle idarenin kontrolündedir” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

‘BARO GENEL KURULLARI ADALET MÜCADELESÄ°NÄ°N KÜRSÜSÜ OLMALI’

BaÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±nÄ±n temel ÅŸartÄ±nÄ±n avukatÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve özgürlük güvencesi olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Ä°mrek, 17’si tutuklu 20 ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi ve HalkÄ±n Hukuk Bürosu üyesi avukatÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davayÄ± hatÄ±rlattÄ±: “MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z, avukatlÄ±k güvenceleri ihlal edilerek, savunmasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± müvekkillerinin örgütleriyle özdeÅŸleÅŸtirilmek suretiyle, savunma pratikleri, kanunen mesleki sÄ±r olarak korunmasÄ± gereken müvekkil görüÅŸmeleri nedeniyle yargÄ±lanÄ±yorlar. Avukatlar en karanlÄ±k zamanlarda halkÄ±n ve yönetilenlerin haklarÄ±nÄ± temsil etmiÅŸtir. BarolarÄ±n yeni genel kurullarÄ±, avukatlarÄ±n her türlü baskÄ±ya karÅŸÄ± adalet ve özgürlük mücadelesinin, yargÄ± ve avukat baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, demokrasi mücadelesinin kürsüsü olmalÄ±dÄ±r.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 15:10

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