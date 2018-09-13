TMMOB: Ä°stinye Park AVM inÅŸaatÄ± bir an Ã¶nce durdurulmalÄ±

TMMOB yargÄ± kararlarÄ±na raÄŸmen yapÄ±mÄ± sÃ¼ren Ä°stinye Park AVMâ€™nin inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in BalÃ§ova Belediyesiâ€™ne Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Ä°mar planlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son olarak ÇED kararÄ± da iptal edilen ancak yapÄ±mÄ± süren Ä°stinye Park AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi ve Otel Projesi ile Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada ÇED kararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sürece projelerle ilgili onay, izin yapÄ± kullanma veya yapÄ± ruhsatÄ± verilemeyeceÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak mevcuttaki belgelerin iptal edilmesi ve yargÄ± kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± istendi.

Ä°stinye Park Otel ve AVM Projesinin, 1998 yÄ±lÄ±ndan itibaren sistematik olarak iÅŸlenen bir kent suçu olduÄŸunun belirtildiÄŸi açÄ±klamada “Derhal durdurulmasÄ± gerektiÄŸi daha önce de tarafÄ±mÄ±zca ifade edilmiÅŸtir. AynÄ± zamanda konuyla ilgili yapÄ±lmÄ±ÅŸ bilimsel çalÄ±ÅŸmalar (bilirkiÅŸi raporlarÄ±) ve yargÄ± kararlarÄ± da bu ifademizin haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklemektedir. Bu suçun önüne geçmek adÄ±na, kent için önemli kazanÄ±mlar olan yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n yerel yönetim tarafÄ±ndan uygulanmasÄ± bir zorunluluktur.Ancak hiç durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemlediÄŸimiz Ä°stinye Park inÅŸaatÄ±, 17.08.2018 tarihinde kesinleÅŸen imar planlarÄ±na istinaden verilmiÅŸ olan ruhsat doÄŸrultusunda mÄ± devam ediyor, bilinmemektedir. Fakat iptal edilen imar planÄ±na ve ruhsata istinaden devam eden bir inÅŸaat söz konusu ise, ortada açÄ±kça iÅŸlenen bir suç bulunmaktadÄ±r ve sorumlular hakkÄ±nda bir an önce idari ve hukuki iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerekmektedir” denildi.

‘BALÇOVA BELEDÄ°YESÄ° DE SORUMLU’

YargÄ± kararÄ±nÄ±n yerine getirilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle sürdürüldü : "YargÄ±nÄ±n verdiÄŸi iptal kararlarÄ± gereÄŸi olarak inÅŸaatÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±na gitmesi gereken bu süreçte, son süratle devam eden Ä°stinye Park inÅŸaatÄ± hakkÄ±nda yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸacak olan tazminat yükünün sorumlusu, yalnÄ±zca planlarÄ± onaylayan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, bu süreçte inÅŸaatÄ± durdurmayarak kamu zararÄ±nÄ± artÄ±ran Balçova Belediyesi de olacaktÄ±r. YalnÄ±zca 1998 yÄ±lÄ±ndan bu yana kamunun mülkiyetinde ve kullanÄ±mÄ±nda olan bu alanÄ±n talan edilmesine göz yummakla kalmayÄ±p, bizzat bir ÅŸirketin çÄ±karlarÄ± uÄŸruna, hukuk kararlarÄ±nÄ± uygulamaya koymamakta direnen kurumlar, kamu zararÄ±na neden olmakta ve suç iÅŸlemektedir."

PROJE Ä°MAR KANUNUNA AYKIRI BULUNDU

Balçova Üçkuyular MeydanÄ±'ndaki lise,vergi dairesi, park, pazar yeri ve terminalin baÅŸka yerlere taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan inÅŸaatÄ±na baÅŸlatÄ±lan Ä°stinye Park AVM ve Otel projesinin daha önce iki defa imar planlarÄ± mahkeme kararÄ± ile iptal edilmiÅŸ, yerine benzer nitelikli planlar hÄ±zlÄ±ca çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Projenin son olarak 'çevresel etki deÄŸerlendirme olumlu' kararÄ± iptal edildi. Kararda projenin Ä°mar Kanunu'na aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtilmiÅŸti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Ä°stinye Park AVM'ye bir kÃ¶tÃ¼ haber daha; Ã‡ED'i iptal edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 15:04

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