EGEÃ‡EP Enerji Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±nda ekoloji mÃ¼cadelesi dersi

EGEÃ‡EP'in dÃ¼zenlediÄŸi enerji politikalarÄ±nÄ±n ekolojiye etkilerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸtaya akademisyenler ve yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± savunan kÃ¶ylÃ¼ler katÄ±ldÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen enerji çalÄ±ÅŸtayÄ±nda enerji politikalarÄ±nÄ±n ekolojiye etkileri tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. ÇeÅŸitli üniversitelerden dört akademisyenin konuÅŸmacÄ± olduÄŸu çalÄ±ÅŸtayÄ±n en dinamik sunumlarÄ±nÄ± ise yerellerde enerji projelerine karÅŸÄ± yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± savunma mücadelesi veren yurttaÅŸlar yaptÄ±lar.

Ä°KÄ°NCÄ° ENERJÄ° ÇALIÅžTAYI

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen ÇalÄ±ÅŸtay, EGEÇEP'in 2009 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± "Enerji kimin için, ne pahasÄ±na?" çalÄ±ÅŸtayÄ±ndan sonra ikinci enerji çalÄ±ÅŸtayÄ± oldu. AKP'nin enerji politikalarÄ± gereÄŸi ülkenin dört bir yanÄ±nda halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n pervasÄ±zca kirletildiÄŸi, arazilerine ÅŸirketlerin kazancÄ± için el konulduÄŸu, köylünün üretim olanaklarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ya da yok olma tehdidi altÄ±nda bulunduÄŸu bir süreçte yapÄ±lan enerji çalÄ±ÅŸtayÄ±nda, bu "enerji ihtilaflarÄ±" kadar bunlara karÅŸÄ± verilen mücadele pratikleri de tartÄ±ÅŸÄ±lma olanaÄŸÄ± bulundu. ÇalÄ±ÅŸtayÄ±n en dikkat çeken sunumlarÄ± bu nedenle hali hazÄ±rda yerellerde verilen yaÅŸam mücadelesinden temsilcilerinden geldi.

KÖYLÜLER NASIL DÄ°RENÄ°ÅžÇÄ° OLDU?

ÇoÄŸunluÄŸu kadÄ±n olan 10 kiÅŸilik bir grupla çalÄ±ÅŸtaya katÄ±lan Tire BaÅŸköylüler adÄ±na konuÅŸan Sami Åžengün'ün anlattÄ±klarÄ± hukukun ayaklar altÄ±nda olduÄŸu bir süreçte ekoloji mücadelesinin nasÄ±l verileceÄŸine dair örnek bir deneyim aktarÄ±mÄ± oldu. AydÄ±n DaÄŸlarÄ±nÄ±n kuzey eteklerinde, geçimlerinin yüzde 80'i incir ve zeytin üreticiliÄŸi olan 650 nüfuslu BaÅŸköy'ün jeotermal enerji santrali (JES) giriÅŸimine karÅŸÄ± henüz birkaç aylÄ±k bir geçmiÅŸi olan mücadele, ülkenin birçok yerindeki ekoloji temelli direniÅŸlerine ders olabilecek türden. Çok deÄŸil iki ay kadar önce köylerinin bir km yakÄ±nÄ±na jeotermal enerji santrali yapÄ±mÄ± için hazineye ait bir alanÄ±n kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenerek mücadeleye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Åžengün, "Germencik bize kuÅŸ uçuÅŸu 20 km uzaklÄ±kta. JES'lerin orada incir üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ± zararÄ± biliyorduk. zaten bizim incirlerimiz de oradaki JES'ler nedeniyle hasta ve verimsizdi. Bu nedenle incir bahçelerimizin ortasÄ±na JES yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k" dedi. JES firmasÄ±nÄ±n ve onlarla iÅŸbirliÄŸi içindeki devlet kurumlarÄ±nÄ±n köylerine girmelerine, kiralanan arazide çalÄ±ÅŸma yapmalarÄ±na engel olduklarÄ±nÄ±, bu süreçte özellikle kadÄ±nlarÄ±n mücadelenin öncülüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžengün, "JES yapÄ±lmak istenen araziye girmek isteyenler olduÄŸunda köylüler bir anda iÅŸlerini güçlerini bÄ±rakÄ±p o alana dolduruyoruz. Bir anda 650 nüfuslu köyde, komÅŸu köylülerimizin de katÄ±lÄ±mÄ±yla 1000 kiÅŸi toplanÄ±yoruz. Özellikle kadÄ±nlarÄ±mÄ±z gelenlerin etrafÄ±nÄ± çevirerek onlarÄ± burada istenmediÄŸini uygun bir dille anlatÄ±yorlar. HayatlarÄ±nda herhangi bir eyleme, parti mitingine bile katÄ±lmayan kadÄ±nlarÄ±mÄ±z, köylülerimiz bir iki hafta içerisinde direniÅŸçi oldular. Köyümüze jandarma komando birliklerinin gönderilmesi üzerine de tüm köylü asker köyden çÄ±kana kadar oturma eylemi yaptÄ±k. Bizlere AydÄ±nda bizim gibi JES'lere karÅŸÄ± direnen AYÇEP'li arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z destek verdi. Yerel basÄ±ndan gazeteciler ve özellikle Evrensel bu süreçte hep yanÄ±mÄ±zda oldu, sesimizi duyurdu" diye konuÅŸtu. ÇalÄ±ÅŸtaya katÄ±lan köylü kadÄ±nlar da konuÅŸmalarÄ±n arasÄ±na girerek kendilerinin sadece üretmek istediklerini, köylerinde saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam çocuklarÄ±na temiz bir doÄŸa bÄ±rakmak için mücadele ettiklerini söylediler.

HALK DÄ°RENÄ°ÅžÄ° TÜM GÜÇLERÄ°N ÜZERÄ°NDE

AydÄ±n Çevre Kültür DerneÄŸi (AYÇEP) adÄ±na konuÅŸan Gönül HastaoÄŸlu da BaÅŸköylülerin mücadele pratiklerine benzer ÅŸeyler anlattÄ±. JES'lerin AydÄ±n'da yaÅŸamÄ± çekilmez hale getirdiÄŸini, saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu, nefes dahi alamadÄ±klarÄ±nÄ±, tarÄ±msal üretimlerinin önemli ölçüde zarar gördüÄŸünü anlatan HastaoÄŸlu, "birçok dava açtÄ±k ama hukukun ardÄ±ndan dolanÄ±yorlar, davalar bir iÅŸe yaramÄ±yor. Biz bu süreçte halkÄ±n fiili mücadelesinin önemini gördük. YaÅŸam alanlarÄ±mÄ±zÄ±, geleceÄŸimizi korumak için halk direniÅŸi çok önemli ve bütün güçlerin üzerinde bir güç. AydÄ±nda bunu yapmaya çabalÄ±yoruz" dedi. YataÄŸan Turgut köyünde termik santrallere ve kömür ocaklarÄ±na karÅŸÄ± binlerce yÄ±llÄ±k Lagina antik kentini ve kadim zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ± koruma mücadelelerini anlatan KazÄ±m Erol ise bölgenin büyük bir abluka altÄ±nda olduÄŸunu, vahÅŸi madenciliÄŸin hem doÄŸayÄ±, hem tarihi, hem yaÅŸamÄ± yok ettiÄŸini dile getirdi. Erol, topraklarÄ± ellerinden alÄ±nan köylülerin sayÄ±sÄ±nÄ±n hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Karaburun'da verilen RES karÅŸÄ±tÄ± mücadeleyi anlatan Hüsnü Dilli ise fosil yakÄ±t ve karbon karÅŸÄ±tÄ± mücadelenin fetiÅŸleÅŸtirilmemesini, bunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda alternatif olarak yenilenebilir-temiz enerji üretiminin birçok yerde yaÅŸamÄ± çekilmez hale getirdiÄŸini belirterek, sorunun özünde enerji üretim modelinden çok Kapitalist sistemin olduÄŸunu söyledi.

Ä°KLÄ°M KRÄ°ZÄ° BÄ°R SÄ°STEM KRÄ°ZÄ°DÄ°R

Prof. Dr. Ali Osman Karababa'nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸtayda ilk sunumu yapan Dr. Ethem Can Turhan "Paristen sonra Katowice’den önce. Küresel iklim krizi nereye kadar" baÅŸlÄ±klÄ± sunumunda küresel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi gerçeÄŸinin tarihsel geliÅŸimi ve buna karÅŸÄ± verilen uluslararasÄ± mücadelelerdeki güncel geliÅŸmeleri aktardÄ±. "Küresel iklim krizi dediÄŸimiz ÅŸey aslÄ±nda bir sistemik kriz" diyen Turhan, "Ä°klim krizini sorgularken üretilen enerjilerin nerede, ne için, nasÄ±l tüketildiÄŸini sorgulamamÄ±z lazÄ±m. Türkiye'nin küresel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili kendi üzerine düÅŸen sorumluluÄŸu üstlenip kendi içindeki kÄ±rÄ±lganlÄ±klara doÄŸrudan temas edecek bir iklim politikasÄ±na ihtiyacÄ± var" dedi. Turhan, "Kapitalizm kriz üretmez zaten kendisi krizdir. Sadece ekonomik kriz deÄŸil sosyal ekolojik kriz de üretir. Arazi gaspÄ± kapitalizmin kriz boyutunun ta kendisi" diye konuÅŸtu.

ENERJÄ° HARMANI TEPETAKLAK OLMALI

SabancÄ± Üniversitesi Ä°stanbul Politikalar Merkezinden Mustafa Özgür Berke ise sunumunda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve enerji üretim politikalarÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkiye dikkat çekerek, "Fosil yakÄ±tlarÄ±n çoÄŸunluÄŸunu oluÅŸturduÄŸu enerji harmanÄ± tepetaklak olmalÄ±" dedi. Berke, Türkiyedeki enerji dönüÅŸümünü "bilinçli deÄŸil hasbelkader" diye nitelerken, dönüÅŸümün amacÄ±nÄ±n sürdürülebilirlik, iklim adaleti deÄŸil, sadece piyasa ÅŸartlarÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

BoÄŸaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Begüm Özkaynak da sunumunda ülkemizde ve dünyadaki enerji üretimi süreçlerindeki ihtilaflara vurgu yaptÄ±. Dünya üzerinde enerji ihtilafÄ± olanar ÅŸu ana kadar kendilerinin ulaÅŸabildiÄŸi 2551 olay olduÄŸunu aktaran Özkaynak, ihtilaflarÄ±n topluluÄŸun doÄŸal kaynaklara eriÅŸimini kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve toplumsal yaÅŸamÄ± kÄ±sÄ±tlayan yatÄ±rÄ±m kararlÄ± ve politik uygulamalarla ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

EKOLOJÄ°K FEDA BÖLGELERÄ°

Son konuÅŸmacÄ± olan SabancÄ± Üniversitesinden Cem Ä°skender AydÄ±n enerji adaleti kavramÄ± üzerinde dururken, "Yenilenebilir her zaman adil bir enerji deÄŸil. Önemli olan kimin tarafÄ±ndan nasÄ±l üretildiÄŸi ve kimlerce tüketildiÄŸi" dedi. Türkiye'de enerjinin nerede üretildiÄŸi ve nerelerde tüketildiÄŸine dair haritalarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran AydÄ±n, "kaynak laneti diye birÅŸey var. Ä°stanbul'un elektiriÄŸi için Çanakkale ve TekirdaÄŸ "ekolojik feda bölgeleri" olarak belirlenmiÅŸ" dedi.

SunumlarÄ±n ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸtay soru-yanÄ±t ve katkÄ±larla devam etti. ÇalÄ±ÅŸtaya, HDP Ä°zmir Milletvekili Murat Çepni ve Ä°zmir Ä°l yöneticileri de katÄ±ldÄ±lar.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 14:51

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