â€˜Suudi Arabistan, Ä°srailâ€™den hava savunma sistemi aldÄ±â€™ iddiasÄ±

Suudi Arabistanâ€™Ä±n Ä°srailâ€™le â€˜Demir Kubbeâ€™ adlÄ± hava savunma sistemini satÄ±n almak iÃ§in anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Ä°srail ise iddiayÄ± yalanladÄ±.

Suudi Arabistan’Ä±n Ä°srail’e ait ‘Demir Kubbe’ adlÄ± hava savunma sistemini satÄ±n almak için Tel Aviv ile anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Haaretz gazetesine konuÅŸan Ä°srailli güvenlik kaynaklarÄ± ise anlaÅŸma iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Londra merkezli ‘Al-Khaleej Online’ adlÄ± Arapça yayÄ±n yapan haber sitesi, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a attÄ±ÄŸÄ± füzeleri engellemek için Riyad yönetiminin Demir Kubbe hava savunma sistemini satÄ±n almak için Ä°srail ile anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

‘ANLAÅžMAYA VARILDI’

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, adÄ± açÄ±klanmayan üst düzey bir diplomatik kaynaÄŸa dayandÄ±rÄ±lan haberde, Ä°srail’in hava savunma sistemini hiç bir Arap ülkesine satmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ancak ABD’nin ara buluculuÄŸunun ardÄ±ndan Riyad ile Tel Aviv arasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

AnlaÅŸmada Tel Aviv’e “Hava savunma sisteminin Ä°srail’e ve bölgeye karÅŸÄ± herhangi bir güvenlik tehdidi içermeyeceÄŸi garantisi verildiÄŸi” kaydedildi.

Haberde Suudi Arabistan’Ä±n kaç adet hava savunma sistemi bataryasÄ± alacaÄŸÄ± ve anlaÅŸmanÄ±n tutarÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmezken, hava savunma sistemlerinin aralÄ±k ayÄ±nda teslim edileceÄŸi, Riyad yönetiminin Demir Kubbe bataryalarÄ±nÄ± Suudi Arabistan’Ä±n Yemen sÄ±nÄ±rÄ±na yerleÅŸtireceÄŸi iddiasÄ±na yer verildi.

Ä°SRAÄ°L’DEN YALANLAMA

Haaretz gazetesine konuÅŸan ve adlarÄ± açÄ±klanmayan Ä°srailli güvenlik kaynaklarÄ±, Demir Kubbe hava savunma sisteminin Suudi Arabistan’a satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki haberi yalanladÄ±.

Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyon güçleri 26 Mart 2015’ten bu yana Yemen’i havadan bombalÄ±yor. BombalarÄ±n hedefindeki Husi hareketi de sÄ±k sÄ±k Suudi Arabistan’Ä±n farklÄ± bölgelerine füze saldÄ±rÄ±larÄ± düzenliyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 14:49

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