Skripal'e yÃ¶nelik suikast giriÅŸiminin ÅŸÃ¼phelileri: Ajan deÄŸil turistiz

Skripal vakasÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelileri olduÄŸu iddia edilen Rusya vatandaÅŸlarÄ± Aleksandr Petrov ve Ruslan BoÅŸirov, Rusya medyasÄ±na konuÅŸtu.

Ä°ngiliz savcÄ±larÄ±n eski ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi vakasÄ±nÄ±n ÅŸüphelileri olarak isimlerini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Rusya vatandaÅŸlarÄ± Aleksandr Petrov ve Ruslan BoÅŸirov, Sputnik ve Russia Today’e verdiÄŸi özel röportajda, olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Salisbury’e arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n tavsiyesi üzerine turist olarak gittiklerini ve ajan olmadÄ±klarÄ±nÄ± ileri sürdü.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel YayÄ±n Yönetmeni Margarita Simonyan’Ä±n Eski Rus Ajan Sergey Skripal ve kÄ±zÄ±nÄ±n Ä°ngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlendiÄŸi vakayla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Petrov ve BoÅŸirov, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z uzun süredir bu güzel kenti ziyaret etmemizi tavsiye ediyordu. OrasÄ± bir turist destinasyonu ve orada ünlü Salisbury katedrali var. 123 metrelik kulesi ve hâlâ çalÄ±ÅŸÄ±r durumdaki dünyanÄ±n en eski saati sayesinde sadece Avrupa’da deÄŸil, tüm dünyada üne sahip bir yer. Oraya güzel vakit geçirmeye gittik” ifadelerini kullandÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 14:40

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