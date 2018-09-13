Askeri malzeme yÃ¼klÃ¼ Rus gemisi Karadenizâ€™e geÃ§ti

Rusya donanmasÄ±na ait 148 borda numaralÄ± â€˜Orskâ€™ adlÄ± savaÅŸ gemisindeki askeri malzemeler dikkat Ã§ekti.

Ege Denizi’nden Çanakkale BoÄŸazÄ±’na saat 10.00’da giriÅŸ yapan Rusya gemisinin güvertesinde üzeri örtülü çok sayÄ±da askeri malzeme bulunmasÄ± dikkat çekti. Nara Burnu’nu döndükten sonra gözden kaybolan savaÅŸ gemisi Marmara Denizi’ne doÄŸru yol aldÄ±. Rus savaÅŸ gemisinin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu Karadeniz’deki Rus askeri üssüne döndüÄŸü belirtildi.

Rusya, Suriye’de cihatçÄ±larÄ±n elinde bulunan son vilayet olan Ä°dlib kentine düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± öncesinde, Akdeniz’e, Karadeniz filosunun büyük bir bölümünü göndermiÅŸti. Çanakkale BoÄŸazÄ±’ndan 9 günlük Kurban BayramÄ± tatili boyunca toplam 16 Rus askeri gemisi geçerek, Rusya’nÄ±n Suriye’deki Lazkiye ve Tartus üslerine gitmiÅŸti. Rusya’nÄ±n, savaÅŸ gemilerini 1-8 Eylül tarihlerinde Rusya Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Amiral Vladimir Korolyev’in yönetiminde gerçekleÅŸen tatbikat için gönderdiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Akdeniz’deki Rus gemilerinin bir bölümünün, bugünlerde Türkiye boÄŸazlarÄ±nÄ± kullanarak Karadeniz’e dönüÅŸe geçtiÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 14:23

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