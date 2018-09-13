Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ±'nda Ã¶len 135 Ä°ran askeri iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

Ä°ran-Irak savaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ve cesetlerine 30 yÄ±l sonra ulaÅŸÄ±lan 135 Ä°ranlÄ± asker iÃ§in Tahran'da tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ve kemiklerine 30 yÄ±l sonra ulaÅŸÄ±lan 135 Ä°ran askeri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Tahran Üniversitesi yerleÅŸkesinde düzenlenen cenaze törenine Tahran Cuma Ä°mamÄ± Muhammed Hasan Ebu Turabi'nin yanÄ± sÄ±ra siyasi ve askeri yetkililer katÄ±ldÄ±.

Bu yÄ±l muhtelif zamanlarda bulunan 135 Ä°ran askerinin cenazeleri, DoÄŸu Azerbaycan, Horasani Rezevi, Fars, KirmanÅŸah, Ä°sfahan, Kirman ve diÄŸer eyaletlerde yapÄ±lacak törenlerin ardÄ±ndan defnedilecek.

Ä°ran ile Irak arasÄ±nda 8 yÄ±l süren ve 1988'de sona eren savaÅŸta ölen ancak cenazelerine ulaÅŸÄ±lamayan askerler Ä°ran'da "isimsiz askerler" olarak nitelendiriliyor.

Irak'ta yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar neticesinde bulunan cenazeler aralÄ±klarla Ä°ran'a getiriliyor.

Ä°RAN-IRAK SAVAÅžI

Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ±, 22 Eylül 1980 ile 20 AÄŸustos 1988 tarihleri arasÄ±nda 8 sene sürdü.

Ä°ki ülke arasÄ±nda geçmiÅŸe dayanan sÄ±nÄ±r ihtilaflarÄ± ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaÅŸanan gerginlikler, Ä°ran ÅžahÄ± Muhammed RÄ±za Pehlevi döneminde 1975'teki Cezayir AnlaÅŸmasÄ±'yla bir nebze yatÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Cezayir AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n üzerinden 5 sene geçmeden Ä°ran'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliÄŸinde 1979'da gerçekleÅŸen Ä°slam devrimi, iki ülke arasÄ±ndaki tüm diplomatik köprülerin atÄ±lmasÄ±na yol açtÄ±.

Bölgedeki bazÄ± devletlerin de desteÄŸini alan Saddam Hüseyin, geçmiÅŸten bu yana çözülemeyen Åžattül Arap su yolundaki hakkÄ±nÄ± gerekçe göstererek savaÅŸ ilan etti. Ä°ki ülke karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak baÅŸkentleri bombaladÄ±lar.

Büyük sivil ve askeri kayÄ±plarla aÄŸÄ±r maddi zararlara yol açan savaÅŸ, iki tarafÄ±n da kabul ettiÄŸi BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 no'lu kararÄ±yla 20 AÄŸustos 1988'de sona erdi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 14:12

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