GazeteciÂ Fatih Portakal, 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'ten ifade verdi
FotoÄŸraf: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

GazeteciÂ Fatih Portakal, 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'ten ifade verdi

    • 13 EylÃ¼l 2018 13:06

    Fatih Portakal, BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n 'Sadece DiktatÃ¶r' oyununun yasaklanmasÄ± Ã¼zerine attÄ±ÄŸÄ± tweet nedeniyle Ä°fade verdi.

    Gazeteci Fatih Portakal, HDP Hatay Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n tiyatro oyununun yasaklanmasÄ± üzerine attÄ±ÄŸÄ± tweet nedeniyle, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan savcÄ±ya ifade verdi.

    HDP Hatay Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n, "Sadece Diktatör" isimli oyununun bazÄ± illerde yasaklanmasÄ± üzerine yasak kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren gazeteci Fatih Portakal hakkÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bir vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayeti üzerine hakkÄ±nda, soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Portakal, bugün Ä°stanbul Anadolu Adalet SarayÄ±'na gelerek soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ± Tuncay KarcÄ±oÄŸlu'na ifade verdi.

    Portakal'Ä±n ifadesinde oyunun neden yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret etmek gibi bir kastÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda düÅŸüncesini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi öÄŸrenildi. (Ä°stanbul/DHA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 13:38
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