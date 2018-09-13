ABDâ€™nin 12 EylÃ¼l belgeleri: Ä°ÅŸ adamlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu havalara uÃ§uyor

BBC TÃ¼rkÃ§e'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ABD'li diplomatlarÄ±n 12 EylÃ¼l'e dair yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda, iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunun sevinÃ§ten havalara uÃ§tuÄŸu yer alÄ±yor.

ABD'nin dönemin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Robert Houghton'un, 12 Eylül 1980'deki askeri darbeden iki hafta sonra yolladÄ±ÄŸÄ± gizli diplomatik notta iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n birçok üyesinin sevinçten neredeyse havalara uçtuklarÄ±nÄ± yazÄ±yor.

BBC Türkçe, 2011 yÄ±lÄ±nda Bilgi Edinme YasasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan bir baÅŸvuru üzerine gizliliÄŸi kaldÄ±rÄ±lan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± belgelerine ulaÅŸmÄ±ÅŸ bu belgeleri dünden itibaren yayÄ±nlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BBC Türkçe'den Ä°rem Köker'in haberine göre, belgelerde iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n darbeyi sevinçle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±, bir kaç aydÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kayda deÄŸer bir itirazÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yer alÄ±yor. Bugün yayÄ±nlanan belgelerde dönemin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Houghton, 27 Eylül 1980 tarihinde Washington'daki ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve ilgili diplomatik temsilciliklere gönderdiÄŸi "Özel" ibareli yazÄ±ÅŸmada, görüÅŸtükleri kiÅŸilerin genel olarak darbeyi onaylar bir tavÄ±r içinde olduÄŸunu ve ÅŸiddet olaylarÄ±nda kaydadeÄŸer bir azalma görüldüÄŸünü belirtiyor.

Houghton, "Ordunun (yönetimi) ele almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul daha rahatlamÄ±ÅŸ ve daha mutlu" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±da, iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n bundan sonra ekonominin iyiye gitmesini beklediÄŸine iÅŸaret ediyor.

BBC Türkçe'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± belgelerden örnek.

GREVLER ZORLA YOLUYLA SON BULDU, Ä°Åž DÜNYASI SEVÄ°NÇTEN HAVALARA UÇTU

YazÄ±ÅŸmaya göre, iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n darbe ile ilgili deÄŸerlendirmeleri ÅŸöyle:

"Ä°ÅŸ adamlarÄ±nÄ± çoÄŸu neredeyse havalara uçuyor. Bu havaya uçma halinin nedenini geçmiÅŸteki terör olaylarÄ±nÄ±n sonlanmasÄ± ve belirsizliÄŸin ortadan kalkmasÄ± kadar geleceÄŸe yönelik vaat edici bir ortamÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± da oluÅŸturuyor."

"Ä°ÅŸ adamlarÄ± için grev, iÅŸ yavaÅŸlatma, terör tehditleri, döviz ve emtia sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± gibi durumlar gündelik hale gelmiÅŸti."

"HacÄ± Ömer SabancÄ± Holding'den Erol SabancÄ±'nÄ±n kÄ±sa bir süre önce bize anlattÄ±ÄŸÄ± bir olay, geçmiÅŸte neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve ordunun yönetimi ele almasÄ±ndan önce hükümetin ne kadar felç halinde olduÄŸunu gösteriyor.

"(Ä°ÅŸ insanlarÄ±) kendilerini artÄ±k -belki de biraz fazla emin bir ÅŸekilde- çok daha güvende hissediyorlar ve yalnÄ±zca grevdeki çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n fabrikaya geri dönmesinden deÄŸil, döndükten sonra iÅŸ yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± da rahatlamÄ±ÅŸ durumdalar."

"Ä°ÅŸ dünyasÄ±ndan irtibat kurduÄŸumuz kiÅŸilere göre, tüm fabrikalar çalÄ±ÅŸÄ±yor ve üretim düzeylerinin de artacaÄŸÄ± konusunda iyimserler."

Houghton, iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n özellikle Turgut Özal'Ä±n baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atanmasÄ±ndan büyük memnuniyet duyduÄŸunu belirtiyor."

Turgut Özal aynÄ± zamanda 24 Ocak 1980'de açÄ±klanan ve Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine geçiÅŸinin en önemli hamleleri arasÄ±nda gösterilen kararlarÄ±n mimarÄ±. 24 Ocak kararlarÄ±yla iÅŸçi haklarÄ± büyük ölçüde budanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÜRKÄ°YE ABD'NÄ°N TAM KONTROLÜNE GÄ°RDÄ°, FAÅžÄ°ST BÄ°R DEVLETE DÖNÜÅžTÜ

Houghton'un yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda en ciddi hoÅŸnutsuzluk olarak ise iki öÄŸrenciyle yaptÄ±klarÄ± görüÅŸme gösteriliyor. Ä°lerici Gençlik Derneklerinden iki öÄŸrrenci ile görüÅŸtüklerini belirten Houghton, öÄŸrencilerin, "Türkiye'nin artÄ±k ABD'nin tam kontrolü altÄ±na girdiÄŸini ve faÅŸist bir devlete dönüÅŸtüÄŸünü" söylediÄŸini aktarÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 12:41

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