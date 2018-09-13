Cargill iÅŸÃ§ilerinin Ä°stanbulâ€™a yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸladÄ±

ABDâ€™li gÄ±da tekeli Cargillâ€™in Bursaâ€™daki fabrikasÄ±nda sendikaya Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§iler Ä°stanbulâ€™a yÃ¼rÃ¼yor.

Bursa Orhangazi’de 1999 yÄ±lÄ±nda niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker ve hayvan yemi üretmeye baÅŸlayan ABD’li gÄ±da tekeli Cargill’de TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸçilerinin direniÅŸi 150. gününde. Daha önce iki kere Ä°stanbul AtaÅŸehir Palladium Tower’da bulunan Cargill Genel MüdürlüÄŸü önüne gelerek Cargill yönetimine uyarÄ±larda bulunan iÅŸçiler, herhangi bir geri dönüÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± için bugün bir kez daha Ä°stanbul’da bulunan genel müdürlük önüne yürüyüÅŸ baÅŸlattÄ±.

Fabrika önünde de baÅŸlattÄ±klarÄ± yürüyüÅŸün ilk duraÄŸÄ± olan Orhangazi meydanÄ±nda iÅŸçileri Tek GÄ±da Ä°ÅŸ'in örgütlü olduÄŸu Aroma ile Nestle iÅŸçileri, Tümtis Bursa Åžubesi, Türk Metal SendikasÄ± Åžube baÅŸkanlarÄ±, EMEP ve CHP de destek verdi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z

Orhangazi meydanÄ±nda açÄ±klama yapan iÅŸciler; "Yetki baÅŸvurusunda bulunduk fakat çalÄ±ÅŸma bakanlÄ±ÄŸÄ± yetki baÅŸvurusu talebimizi atasehirde bulunan genel müdürlük çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± da dahil edilmesi gerektiÄŸi düÅŸüncesiyle tarafÄ±mÄ±za yetki vermedi. Bis tek gida is sendikasi olarak iyi niyetimizi gösterdik ve örgütlenme çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± hukuka uygun bir ÅŸekilde devam ettiriyoruz. Biz hukuka uygun davranÄ±rken geçmiÅŸte sabÄ±kalÄ± olan Cargill ne yaptÄ±. 14 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten çÄ±kardÄ±. Ve sebep olarak ta kota fazlalÄ±ÄŸÄ± ve daralmayÄ± gösterdi. Tipik iÅŸveren oyunu. Ä°ÅŸten çÄ±kartÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sizlere yÄ±llarca emek veren hatta sizin performanslarÄ±nÄ± beÄŸenmeniz sebebiyle ikramiye verdiÄŸiniz arkadaÅŸlar. Ä°ÅŸten çÄ±kartÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± asla yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Yasal bir örgütlenmeyi etkisiz hale getirmek için mobbing yaptÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸten çÄ±kardÄ±nÄ±z. Üretimden ve tüketimde gelen tüm gücümüzü göstereceÄŸiz. Örgütlü olduÄŸumuz ve ürün sattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bütün ÅŸirketlerde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hukuksuzluÄŸu anlatacaÄŸÄ±z. Bugün 150. gün ve her geçen gün direniÅŸe destek ve dayanÄ±ÅŸma artarak devam etmektedir. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan üyelerimiz iÅŸlerine dönünceye kadar toplu iÅŸ sözleÅŸmesi görüÅŸme masasÄ±na oturuncaya kadar mücadeleye devam edeceÄŸiz" dedi.

Ä°ÅŸçiler geceyi Orhangazi meydanÄ±nda konaklayacak. YarÄ±n sabah 9.00’da Yalova’ya doÄŸru yürüyecek.

FotoÄŸraf: Evrensel

18 Eylül’de Ä°stanbul’da açÄ±klama yapmayÄ± planlayan Cargill iÅŸçilerinin yürüyüÅŸ programÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

14 EYLÜL CUMA

Saat 10:30'da yola çÄ±kÄ±lacak. Yalova Ä°DO iskelesinin önüne ulaÅŸmak için yürünecek, gece burada konaklanÄ±lacak.

15 EYLÜL CUMARTESÄ°

Saat 10:30'da yola çÄ±kÄ±lacak. Topçular Ä°skelesi istikametine gidilecek. YaklaÅŸÄ±k 25 km yürünerek yol kenarÄ±nda gece konaklamasÄ± gerçekleÅŸtirilecek

16 EYLÜL PAZAR

Saat 10:30'da yola çÄ±kÄ±lacak. Topçular üzerinden Eskihisar'a geçilip Gebze Kent MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lacak. Gece burada geçirilecek.

17 EYLÜL PAZARTESÄ°

Sabah erken saatlerde yola çÄ±kÄ±lacak, direniÅŸteki Flormar iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma ve destek ziyareti gerçekleÅŸtirilecek. Buradan yürüyüÅŸ devam ederek Kartal MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lÄ±p gece burada geçirilecek.

18 EYLÜL SALI

Saat 14:00’da Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde olunacak ÅŸekilde yürüyüÅŸe geçilecek. Genel Müdürlük önünde Saat 14:00’te bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirilip 21 Eylül Cuma gününe kadar burada konaklanÄ±lacak. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 16:30

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