Ä°stanbul'a ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor, AKOM'dan 'trafiÄŸe Ã§Ä±kmayÄ±n' uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji, Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde yaÄŸÄ±ÅŸ baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerine kadar devam edeceÄŸini duyurdu.

Ä°stanbul'da bu akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak yaÄŸmurun yarÄ±n öÄŸle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli yaÄŸmasÄ± bekleniyor.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi AKOM, tüm birim sorumlularÄ±nÄ± toplayarak beklenen saÄŸanak geçiÅŸlerine karÅŸÄ± kriz yönetimi oluÅŸturdu. VatandaÅŸlara trafiÄŸe çÄ±kmamalarÄ±, çÄ±kmalarÄ± gerekli hallerde ise toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nÄ± kullanmalarÄ± öneriliyor.

AKOM'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren ÅŸiddetini arttÄ±racaÄŸÄ± ve cuma günü akÅŸam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerinde ise ÅŸiddetli olacaÄŸÄ±, metrekareye 60-90 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor.

VatandaÅŸlar, muhtemel su baskÄ±nlarÄ± ihbarÄ± için 153 Beyaz Masa ve itfaiyeyi arayabilecek.

METEOROLOJÄ° UYARMIÅžTI

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Bugün öÄŸle saatlerinden sonra Ä°stanbul'da yerel olarak görüleceÄŸi tahmin edilen saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklindeki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, akÅŸam saatlerinden sonra etkisini arttÄ±rmasÄ± ve yarÄ±n öÄŸle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey ve doÄŸu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli (51-100 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r" denildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 13:55

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