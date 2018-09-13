Yeni HavalimanÄ±'nÄ±n ulaÅŸÄ±m ihalesi iptal edildi

Altur-HavaÅŸ-Free Turizm konsorsiyumunun 475 milyon 488 bin lira bedelle kazandÄ±ÄŸÄ± Yeni HavalimanÄ± ulaÅŸÄ±m ihalesi iptal edildi.

29 Ekim’de ilk etabÄ± açÄ±lacak olan Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±’na 150 bagajlÄ± otobüsle yapÄ±lacak olan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ihalesi iptal edildi.

Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapÄ±lacak olan bagajlÄ± lüks taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ihalesini Altur-HavaÅŸ-Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmÄ±ÅŸtÄ±. 4 Eylül’de yapÄ±lan ihalenin dün akÅŸam iptal edildiÄŸi öÄŸrenildi. Ä°haleye onay verilmemesine gerekçe olarak beklenen bedel artÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmemesi gösterildi.

Bu arada havalimanÄ±nÄ±n hizmete baÅŸlayacaÄŸÄ± 29 Ekim günü ulaÅŸÄ±mda herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmeyecek ÅŸekilde gerekli tedbirler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

15 GÜN SONRA YENÄ°DEN YAPILMASI BEKLENÄ°YOR

Kamu yararÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle iptal edilen ihalenin 15 gün sonra yeninden yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. Ä°lerleyen günlerde ihalenin hangi tarihte yapÄ±lacaÄŸÄ± Ä°ETT tarafÄ±ndan açÄ±klanacak.

Ä°haleye, Altur Turizm, HavaÅŸ ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve SarÄ±lar Turizm de ayrÄ± ayrÄ± teklif vermiÅŸti. Ä°hale Komisyonu SarÄ±lar Turizm'in teklifini geçersiz saymÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Yeni havalimanÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±m ihalesi sonuÃ§landÄ±

Yeni HavalimanÄ±na iniÅŸlerde Bulgaristan'a ne kadar Ã¶denecek?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 12:11

www.evrensel.net