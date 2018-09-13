Hulusi Akar: Ä°dlib'e operasyon bÃ¶lgeyi bir felakete sÃ¼rÃ¼kler

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar: Rusya, Ä°ran ve mÃ¼ttefiklerimizle barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n getirilmesi, insani dramÄ±n engellenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, "Ä°dlib'de herhangi bir askeri operasyon, zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler" ifadelerini kullandÄ±. Akar, "Ä°dlib yeni bir krizin eÅŸiÄŸinde. Rusya, Ä°ran ve müttefiklerimizle barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n getirilmesi, insani dramÄ±n engellenmesi için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.

Akar, dün bazÄ± ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiÄŸi yemekteki konuÅŸmasÄ±nda, uluslararasÄ± güvenlik ve istikrarÄ±n önemli risklerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± bir dönemden geçildiÄŸini belirtti.

Suriye'de son dönemde yaÅŸanan geliÅŸmeleri de deÄŸerlendiren Bakan Hulusi Akar, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ä°ran'daki zirvede canlÄ± yayÄ±nda bir an önce ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Ä°dlib yeni bir krizin eÅŸiÄŸinde. Rusya, Ä°ran ve müttefiklerimizle bölgeye barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n getirilmesi ve insani bir dramÄ±n engellenmesi için yoÄŸun çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°dlib'de herhangi bir askeri operasyon zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler. Belirsizliklerin hakim olduÄŸu bu dönemde ülkelerimiz arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirmeye büyük önem vermeli ve bu konuda istekli olmalÄ±yÄ±z. Sadece birlikte hareket ederek hem bölgedeki hem de dünyadaki problemlere barÄ±ÅŸçÄ±l çözümler bulabiliriz. BazÄ± ülkeler 'kimyasal silah kullanÄ±lÄ±rsa tepki vereceklerini' dile getiriyorlar. Ancak insanlarÄ±n sadece kimyasal silahlarla deÄŸil, konvansiyonel silahlarla da öldürülmesine karÅŸÄ± çÄ±kmalÄ±yÄ±z. Önemli olan radikallerle muhaliflerin ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±. Bu da zaman alacak bir süreç. Bölgenin bombalanmasÄ± sadece sivillerin zarar görmesine ve göç etmelerine deÄŸil, radikalleÅŸmenin de artmasÄ±na neden olur." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 14:37

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