RektÃ¶rler iÃ§in 'en az Ã¼Ã§ yÄ±l profesÃ¶rlÃ¼k yapma' ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

RektÃ¶rlerin, en az Ã¼Ã§ yÄ±l profesÃ¶rlÃ¼k yapanlar arasÄ±ndan atanacaÄŸÄ±nÄ± belirleyen madde kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

"BazÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamelerinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Düzenleme ile 10 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 2 sayÄ±lÄ± Genel Kadro ve Usulü HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nin "açÄ±ktan ve nakil suretiyle atama sayÄ±larÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 11. maddesine yeni fÄ±kra eklendi. Buna göre, öÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±na, devlet yükseköÄŸretim kurumlarÄ± bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, niteliÄŸi ve öÄŸrenci sayÄ±larÄ± ile yükseköÄŸretim kurumunun eÄŸitim-öÄŸretim dÄ±ÅŸÄ±nda yürüttüÄŸü hizmetler dikkate alÄ±narak YÖK tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan norm kadro yönetmeliÄŸine göre ilgili devlet yükseköÄŸretim kurumunca atama yapÄ±lacak.

Geçici madde gereÄŸince de norm kadro yönetmeliÄŸi 60 gün içerisinde yürürlüÄŸe konulacak. Yönetmelik yürürlüÄŸe girinceye kadar yükseköÄŸretim kurumlarÄ±, atama yetkisini yönetmeliÄŸin yürürlüÄŸe girmesini beklemeden kullanabilecek.

REKTÖR GÖREVLENDÄ°RMELERÄ°NÄ° YÖK BAÅžKANI YAPACAK

DiÄŸer yandan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 3 sayÄ±lÄ± Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±nda Atama Usullerine Dair CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'ne de rektör görevlendirmelerine iliÅŸkin bir hüküm eklendi.

Bu kapsamda, kadro, pozisyon ve görevlerin boÅŸalmasÄ± halinde YÖK BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan rektör görevlendirmesi yapÄ±labilecek. Bu görevlendirmeler, aynÄ± gün CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilecek.

REKTÖRLÜK Ä°ÇÄ°N 'ÜÇ YIL' ÅžARTI KALDIRILDI

Öte yandan rektörlerin, en az üç yÄ±l profesörlük yapanlar arasÄ±ndan atanacaÄŸÄ±nÄ± belirleyen ilgili hükümden "en az üç yÄ±l" ibaresi çÄ±karÄ±ldÄ±. Buna göre, rektörler profesörler arasÄ±ndan atanacak.

TÜBÄ°TAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapÄ±lacak atamalarda kamuda en az 5 yÄ±llÄ±k hizmeti bulunma koÅŸulu aranmayacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 11:55

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