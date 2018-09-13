BÃ¼yÃ¼kelÃ§i atamalarÄ± belli oldu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu yeni atanan bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri arayarak gÃ¶rev yerlerini bildirdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda bazÄ± büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun bazÄ± büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliÄŸ ettiÄŸi öÄŸrenildi.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu dün gece bazÄ± büyükelçileri telefonla aradÄ± ve yeni görev yerlerini tebliÄŸ ederek hayÄ±rlÄ± olsun dileklerini iletti.

Buna göre, eski müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Cihad Erginay Türkiye'nin Madrid BüyükelçiliÄŸine, Kaan Esener Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi TemsilciliÄŸine, Mehmet Kemal Bozay Türkiye'nin Avrupa BirliÄŸi (AB) Nezdindeki Daimi TemsilciliÄŸine, Murat AteÅŸ Brezilya BüyükelçiliÄŸine, Ümit YardÄ±m Viyana BüyükelçiliÄŸine atandÄ±.

AyrÄ±ca, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konsolosluk Ä°ÅŸleri Genel Müdürü Mehmet Samsar Moskova Büyükelçisi, Kafkasya Orta Asya Rusya ve DoÄŸu Avrupa Genel Müdürü Åžefik Vural Altay Buenos Aires Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu'nun atamasÄ± yapÄ±lan büyükelçileri aramaya devam ederek yeni görevlerini bildireceÄŸi öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 10:31

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