ï»¿
FotoÄŸraf: Ertan KÄ±lÄ±ç/DHA
SarÄ±yer'deki polis baskÄ±nÄ±nda bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
13 EylÃ¼l 2018 10:20
Ä°stanbul SarÄ±yer'de dÃ¼zenlenen operasyonda bir kiÅŸi polis kurÅŸunuyla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°stanbul SarÄ±yer’de 4 adrese düzenlenen polis operasyonunda bir kiÅŸi vurularak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
SarÄ±yer’de Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 4 adrese polis baskÄ±nÄ± düzenledi. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden polisler bir kiÅŸiyi vurdu. Vurulan Ä°.D.T. olay yerinde hayatÄ±na kaybetti. Evde bulunan H.Y. ve S.Y. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Polis açÄ±klamasÄ±nda Ä°.D.T’nin, “DHKP/C’de sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüÄŸü ve hakkÄ±nda arama kararÄ± olduÄŸu” iddia edildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 10:30
www.evrensel.net