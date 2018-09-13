HÃ¼snÃ¼ Arkan'dan yeni albÃ¼m ve roman mÃ¼jdesi

Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ±'nda konser dinleyicileri ile buluÅŸan HÃ¼snÃ¼ Arkan, yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n bu yÄ±l iÃ§inde, romanÄ±nÄ±n ise 2019'da biteceÄŸini sÃ¶yledi.

Müzisyen, yazar ve ÅŸair Hüsnü Arkan, yeni albüm çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bu yÄ±l içerisinde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca yeni bir roman hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu ve bunu da 2019 yÄ±lÄ± içerisinde bitirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'MenekÅŸeler, Atlar, Oburlar' ve 'Mino'nun Siyah Gülü' gibi romanlarÄ± ve seslendirdiÄŸi unutulmaz ÅŸarkÄ±larla hafÄ±zalara kazÄ±nan Hüsnü Arkan, bu yÄ±l 87'nci kez kapÄ±larÄ±nÄ± açan Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ±'nda konser verip, sevenleriyle buluÅŸtu. Konser için geldiÄŸi Ä°zmir'de DHA'ya açÄ±klamalarda bulunan Arkan, yapacaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± anlattÄ±.

Arkan kendine has tarzÄ±nÄ± da ÅŸu sözlerle açÄ±kladÄ±: "Uzun süredir ÅŸarkÄ± yapÄ±yorum. KiÅŸisel tavÄ±r zaman içerisinde oturan, zaman alan bir ÅŸeydir. GençliÄŸimde, 20'li, 30'lu yaÅŸlarÄ±mda yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸarkÄ±lar farklÄ±, ÅŸimdi yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸarkÄ±lar, hatta belki de yorumum farklÄ±. KiÅŸisel sesleniÅŸ denilen ÅŸey, zaman içerisinde piÅŸmekle alakalÄ±dÄ±r. Bu benim seçtiÄŸim bir yol deÄŸil, çalÄ±ÅŸmalarÄ±m sonucunda oturan bir biçim, bunu sürdürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. ÅžarkÄ± söylüyorsunuz ve insanlar sizi dinliyor, bir buçuk ya da iki saat. Bu kendiliÄŸinden bir his, bir iletiÅŸim biçimi doÄŸuruyor ve buna uymak durumunda kalÄ±yorsunuz" dedi.

YENÄ° ALBÜM VE ROMAN MÜJDESÄ°

Hüsnü Arkan, yeni bir albüm ve roman yazma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu da söyledi. Albümü bu sene içerisinde tamamlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Arkan, "Kesin olmamakla berber, yine benim yorumladÄ±ÄŸÄ±m bir tane ÅŸiir de olacak albümde. Düetler de olacak tabii ki. FarklÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±larla ÅŸarkÄ± söylemeyi seviyorum" diye konuÅŸtu. Arkan, romanÄ± da 2019 yÄ±lÄ± içerisinde bitirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'ROMAN CÄ°DDÄ° BÄ°R HAZIRLIK SÜRECÄ° GEREKTÄ°RÄ°YOR'

Arkan, roman ve müziÄŸin baÅŸka ifade biçimleri olduÄŸunu, Zülfü Livaneli ve Mehmet Güreli gibi bu iki formu bir arada uygulayan baÅŸkalarÄ± da olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Roman, ciddi bir hazÄ±rlÄ±k süreci gerektiriyor. YazacaÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeye göre deÄŸiÅŸmekle beraber, bir-iki yÄ±l hazÄ±rlÄ±k yapmak durumundasÄ±nÄ±z. Yazan kiÅŸi için uzun zaman alan bir alan. Ben de edebiyat konusunda ciddi bir hazÄ±rlÄ±k yapmam gerektiÄŸini hissettiÄŸim konularla uÄŸraÅŸÄ±yorum. ÅžarkÄ± yapmak ise daha farklÄ±. Belki ÅŸarkÄ± yazarken de her gün çalÄ±ÅŸmak durumdasÄ±nÄ±z, ancak bir hafta boyunca kafanÄ±zÄ± kaldÄ±rmadan çalÄ±ÅŸmak zorunda deÄŸilsinizdir, roman böyle bir ÅŸey."

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 09:44

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