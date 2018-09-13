TÃ¼rkiye, ABD'den sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri ithal edecek

TÃ¼rkiye, 3 yÄ±ldÄ±r sertifika sorunu nedeniyle yapÄ±lamayan ABD'den sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ±na yeniden baÅŸlÄ±yor.

Türkiye, üç yÄ±l aradan sonra ABD'den süt ürünü ithalatÄ±na devam edecek.

Dünya gazetesinden Ali Ekber YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n haberine göre, ABD TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (USDA) raporuna göre üç yÄ±ldan beri sertifika sorunu nedeniyle yapÄ±lamayan süt ürünleri ithalatÄ± bu sorunun çözülmesi ile yeniden baÅŸlayacak.

USDA'nÄ±n ‘Süt ürünleri için Türkiye pazarÄ± açÄ±ldÄ±' baÅŸlÄ±klÄ± raporunda ABD'nin Türkiye süt ürünleri piyasasÄ±nÄ± yeniden açmak için müzakereler yürüttüÄŸü belirtilerek, 31 Temmuz 2018 itibariyle sorunun çözüldüÄŸü ve Türkiye'ye ihracatÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°thal edilecek ürünler inek, koyun, keçi ve manda sütünden ürünler olacak.

Ä°thal edilen ürünler arasÄ±nda peynir, tereyaÄŸÄ±, bebek mamasÄ± ve laktoz gibi ürünlerin olduÄŸu belirtilen raporda, saÄŸlÄ±k sertifikasÄ± süresi dolmadan önce, Türkiye'nin ABD'den süt ürünleri ithalatÄ±nÄ±n 2014'te 24.2 milyon dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunun büyük bölümünün tereyaÄŸÄ± olduÄŸu kaydedildi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 09:25

www.evrensel.net