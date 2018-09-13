Ä°zmir'de beton ÅŸirketinin ÅŸantiyesinde iÅŸ cinayeti

Ä°zmir'in BayÄ±ndÄ±r ilÃ§esinde 19 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸÃ§i RÄ±dvan Can, beton mikserinin iÃ§inde temizlik yaparken hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°zmir'in BayÄ±ndÄ±r ilçesinde, beton mikserin içinde temizlik yapan iÅŸçi makinenin bir anda çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AA'nÄ±n haberine göre, Zeytinova Mahallesi'nde bir beton ÅŸirketinin ÅŸantiyesinde çalÄ±ÅŸan RÄ±dvan Can (19), beton mikserinin içinde temizlik yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, makine bir anda çalÄ±ÅŸtÄ±.

Can'Ä±n makinenin içinde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görenler, durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede Can'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

Jandarma ekipleri, ÅŸantiyede çalÄ±ÅŸan bazÄ± iÅŸçilerin ifadeleri doÄŸrultusunda makine operatörü A.S'yi gözaltÄ±na aldÄ±.

8 AYDA EN AZ 1290 Ä°ÅžÇÄ° ÖLDÜ

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi, AÄŸustos 2018 raporunda Türkiye'de 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk sekiz ayÄ±nda en az 1290 iÅŸçinin iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

AÄŸustosta 11 Ã§ocuk iÅŸ cinayetine kurban gitti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 09:11

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