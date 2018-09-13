FotoÄŸraf: Tony Webster/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
ABD'de eÅŸi dahil 5 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan intihar etti
ABD'de eÅŸini vurduktan sonra yakÄ±nlardaki 4 kiÅŸiyi daha Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan, intihar ederek yaÅŸamÄ±na son verdi.
ABD'nin California eyaletinde silahlÄ± bir saldÄ±rganÄ±n, eÅŸi dahil 5 kiÅŸiyi öldürdüÄŸü, daha sonra intihar ettiÄŸi bildirildi.
Yerel polis yetkilileri, eyaletin güneyinde yer alan Bakersfield kentinde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da toplam 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±.
OlayÄ±n meydana geldiÄŸi Kern bölgesi ÅŸerifi Donny Youngblood, kimliÄŸi açÄ±klanmayan silahlÄ± saldÄ±rganÄ±n önce karÄ±sÄ±nÄ± vurduÄŸunu, daha sonra yakÄ±nlardaki 4 kiÅŸiyi de art arda vurarak öldürdüÄŸünü belirtti.
Youngblood, el koyduÄŸu bir araçla olay mahallinden kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken ÅŸerif yardÄ±mcÄ±sÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸan saldÄ±rganÄ±n aynÄ± silahla intihar ettiÄŸini aktardÄ±.
Bölgede inceleme yapan polisin saldÄ±rÄ±yla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sürüyor. (AA)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 08:56
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