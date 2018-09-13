Polisleri ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s kaza yaptÄ±

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek Suriyeli mÃ¼ltecileri ve polisleri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s devrildi. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.

Hasan BÖLÜKBAÅž

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek üzere, Ä°stanbul'dan Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na götürülen Suriyeli mültecilerin bulunduÄŸu otobüs, Aksaray'da yoldan çÄ±kÄ±p devrildi. 23 mülteci ile 17 polisin bulunduÄŸu otobüste çok sayÄ±da yaralÄ± olduÄŸu belirtildi.

Kaza, saat 00.15 sÄ±ralarÄ±nda Aksaray-Ankara Karayolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek üzere Ä°stanbul'dan Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na götürülen mültecileri taÅŸÄ±yan ve içerisinde polislerin de bulunduÄŸu 34 RHK 91 plakalÄ± otobüs, AltÄ±nkaya Köyü yakÄ±nlarÄ±nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çÄ±karak devrildi. Kazada 23 Suriyeli mülteci ile 17 polisin bulunduÄŸu otobüste çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kaza sonrasÄ± olay yerine çok sayÄ±da ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sonrasÄ± otobüste sÄ±kÄ±ÅŸan bazÄ± yaralÄ±lar, itfaiye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla Aksaray'daki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. (Aksaray/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 07:53

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