ErdoÄŸan'dan gayrimenkul alÄ±m-satÄ±m ve kiralamalarÄ±nda TL kararÄ±

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na gÃ¶re, menkul, gayrimenkul alÄ±m-satÄ±m ve kiralamalarÄ±nda TL kullanÄ±lacak.

Menkul ve gayrimenkul alÄ±m satÄ±m ile kiralama sözleÅŸmelerinde döviz üzerinden belirlenmiÅŸ bedellerin 30 gün içinde Türk lirasÄ±na dönüÅŸtürülmesiyle ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

"Türk ParasÄ± KÄ±ymetini Koruma HakkÄ±nda 32 SayÄ±lÄ± Kararda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Karar", Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Söz konusu karara göre, Türkiye'de yerleÅŸik kiÅŸilerin, ilgili BakanlÄ±kça belirlenen haller dÄ±ÅŸÄ±nda, kendi aralarÄ±ndaki menkul ve gayrimenkul alÄ±m satÄ±m, taÅŸÄ±t ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iÅŸ, hizmet ve eser sözleÅŸmelerinde sözleÅŸme bedeli ve bu sözleÅŸmelerden kaynaklanan diÄŸer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaÅŸtÄ±rÄ±lamayacak.

KararÄ±n yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiÅŸ yürürlükteki sözleÅŸmelerde döviz cinsinden kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bulunan bedeller, BakanlÄ±kça belirlenen haller dÄ±ÅŸÄ±nda, Türk parasÄ± olarak taraflarca yeniden tespit edilecek.

Kararda, bu hükümlerin Hazine ve Maliye BakanÄ± tarafÄ±ndan yürütüleceÄŸi belirtildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 13:55

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