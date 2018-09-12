'Futbolun SÃ¼perleri' Ã¶dÃ¼lleri belli oldu

2017-2018 sezonunun en iyileri, Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen 'Futbolun SÃ¼perleri' gecesinde Ã¶dÃ¼llerine kavuÅŸtu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Digiturk ortaklÄ±ÄŸÄ±nda ilk kez gerçekleÅŸtirilen Futbolun Süperleri ödül törenine Gençlik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet KasapoÄŸlu, TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, TFF yönetim kurulu üyeleri, UEFA Onursal BaÅŸkanÄ± Lennart Johansson, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Juan Luis Larrea Sarobe, KÄ±brÄ±s Türk Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hasan SertoÄŸlu, FIFA ve UEFA'ya üye ülke federasyonlarÄ±n genel sekreter ve temsilcileri, A Milli TakÄ±m Teknik Direktörü Mircea Lucescu, beIN Media Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp baÅŸkan ve yöneticileri, Türk futbol ailesinin paydaÅŸlarÄ± ile medya mensuplarÄ± katÄ±ldÄ±. Geçen sezonun en iyilerinin onurlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gecede Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi ünlü yÄ±ldÄ±zlar da yer aldÄ±.

DEMÄ°RÖREN: TÜRK FUTBOLUNUN GURUR GECESÄ°

'Futbolun Süperleri' ödül töreninde konuÅŸan TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, bu gecenin Türk futbolunun gurur gecesi olduÄŸunu belirterek, "Bu tören, Türk futbolunun gücünü ve organizasyon kabiliyetini dünyaya göstermiÅŸtir. SaygÄ±, Fair Play ve sportmenlik gibi önemli deÄŸerleri her ÅŸeyin üzerinde tutan bir federasyonuz. Yenilikçi, uluslararasÄ± itibarÄ± yüksek büyük bir futbol ülkesiyiz. Bugün bir kez daha ortaya koyduÄŸumuz birlik ve beraberlik fotoÄŸrafÄ±, bunun açÄ±k bir ispatÄ±dÄ±r yabancÄ± konuklarÄ±mÄ±za ve bizi izleyen yabancÄ± izleyicilerimize özellikle hatÄ±rlatmak istiyorum. 95'inci yÄ±lÄ±nÄ± yaÅŸayan Türkiye Futbol Federasyonu, 2023'te 100'üncü yÄ±l vizyonuyla kendisine çok yüksek idealler belirledi. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da 2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± ev sahipliÄŸi geliyor. FIFA ve UEFA ile daima ortak çalÄ±ÅŸmalar yapan, iliÅŸkileri güçlü bir federasyon olarak, organizasyon gücümüzle EURO 2024'e talip olduk. Futbolu geniÅŸ kitleler ile buluÅŸturacak kÄ±talarÄ± birleÅŸtiren lokasyonumuz, genç nüfusumuz, modern ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ±mÄ±z, genç stadyumlarÄ±mÄ±z, dünyaya örnek spor yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z, misafirperverliÄŸimiz, halkÄ±mÄ±zÄ±n yüksek desteÄŸi ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n önderliÄŸinde devletimizin eÅŸi benzeri görülmeyen garantileri ile EURO 2024'ü alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

'ÅžÄ°MDÄ° TÜRKÄ°YE'NÄ°N ZAMANI'

Federasyon için yapÄ±lan övgülerin kendilerini daha da motive ettiÄŸini söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, "YabancÄ± dostlarÄ±mÄ±zÄ±n, federasyonumuzu takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyorum. Bu övgüler bizi daha da motive ediyor, büyük güç veriyor. Åžunu bir kez daha ilan etmek isterim ki, zengin futbol kültürüne sahip ülkemiz Avrupa futbolunun geliÅŸimine katkÄ±da bulunmak için ÅŸimdiden hazÄ±r ve ÅŸimdi Türkiye'nin zamanÄ± diyoruz. EURO 2024 adayÄ± Türkiye'nin bu gurur gecesi, eminim ki Türk futbolunun imajÄ±na da artÄ± deÄŸer katacak. Geleneksel hale gelecek bu ödüllerin, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda da tüm kulüp ve futbolcularÄ±mÄ±za motivasyon kaynaÄŸÄ± olacaÄŸÄ±na yürekten inanÄ±yorum. Daha rekabetçi, daha kaliteli, fair play ruhu ve futbolun güzelliklerinin daha çok yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir sezon geçirmemiz en büyük temennim. Bu gece ödül alacak tüm futbolcu ve teknik direktörlerimizi kutluyor, bütün paydaÅŸlarÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon diliyorum" dedi.

2017-2018 Spor Toto Süper Lig Ä°lhan Cavcav Sezonu'na damga vuran isimler, www.futbolunsuperleri.com adresinden gerçekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±, Türk futbolunun efsane isimleri ve yabancÄ± yÄ±ldÄ±zlardan oluÅŸan özel jüri ve Spor Toto Süper Lig takÄ±mlarÄ±nÄ±n oyuncularÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± oylar ile belirlendi.

10 ayrÄ± kategoride gerçekleÅŸtirilen Futbolun Süperleri gecesinde verilen 2017-2018 sezonu en iyileri ödülleri ÅŸöyle:

YÄ±lÄ±n Süper Kalecisi: Fernando Muslera (Galatasaray)

YÄ±lÄ±n Süper Defans Oyuncusu: Pepe (BeÅŸiktaÅŸ)

YÄ±lÄ±n Süper Orta Saha Oyuncusu: Emre BelözoÄŸlu (Medipol BaÅŸakÅŸehir)

YÄ±lÄ±n Süper Forvet Oyuncusu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

YÄ±lÄ±n Süper Futbolcusu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

YÄ±lÄ±n Süper Teknik Direktörü: Fatih Terim (Galatasaray)

YÄ±lÄ±n Süper Golü: Quaresma (BeÅŸiktaÅŸ)

YÄ±lÄ±n Süper Fair-Play'i: Muhammed Demir (Demir Grup Sivasspor)

YÄ±lÄ±n Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder (As Roma)

YÄ±lÄ±n Süper 11'i: Muslera, Mariano, Pepe, Skrtel, Adriano, Emre, Rodrigues, Talisca, Visca, Burak, Gomis (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 23:51

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